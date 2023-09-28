Nhan sắc thật của Bạch Lộc qua ống kính chưa chỉnh sửa khiến cư dân mạng xứ Trung không khỏi ngỡ ngàng và bàn tán xôn xao.

Những ngày vừa qua, tuần lễ Thời trang Milan và Paris hiện vẫn đang là tiêu điểm được truyền thông cùng công chúng quan tâm. Chính vì vậy, sự xuất hiện của các tiểu Hoa đán lứa 95 cũng trở thành chủ đề được công chúng và người hâm mộ thảo luận sôi nổi. Trong số đó, chủ đề được công chúng quan tâm nhất chính là màn lộ nhan sắc và vóc dáng thật của 3 tiểu Hoa đán lứa 95 gồm: Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc khi đứng trước ống kính phóng viên quốc tế. Các tay săn ảnh quốc tế tại những sự kiên lớn được công chúng ví như "hung thần" đối với dàn mỹ nhân Hoa ngữ.

Mới đây, Bạch Lộc đã diện áo sơ mi phối da, chân váy cách điệu, khoe visual xinh đẹp với kiểu tóc vén gọn và tông trang điểm nhẹ nhàng. Sự lựa chọn trang phục của cô cho những sự kiện quan trọng này được đánh giá là khá an toàn, không đột phá nhưng cũng không có gì để chê trách.

Tuy vậy, Bạch Lộc vẫn mắc phải lỗi mà gần như tất cả các ngôi sao Cbiz đều mắc, đó là đánh nền quá dày và sáng. Điều này đã khiến nhan sắc thật của cô lộ nguyên hình dưới ống kính “hung thần” Getty Images. Ở những bức ảnh không qua chỉnh sửa, đường nét khuôn mặt Bạch Lộc không được gọn gàng lắm. Lớp nền quá dày trước ánh đèn flash trở nên nhem nhuốc, lộ gò má cao và hốc mắt sâu. Thêm vào đó, nhiều ý kiến cho rằng, phần trang điểm với lớp phấn quá trắng khiến cho nhan sắc mỹ nhân sinh năm 1994 trông kém sang. Nữ diễn viên Thích Vy đầy kiêu kỳ, sang chảnh trong bộ váy hoạ tiết ôm sát body. Cô lựa chọn kiểu tóc búi gọn để tôn lên đường nét khuôn mặt sắc sảo, thanh thoát. Dù hơn Bạch Lộc 10 tuổi nhưng Thích Vy vẫn không hề bị “lép vế" khi đọ sắc cùng đàn em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-loc-gay-tranh-cai-khi-bi-boc-me-nhan-sac-that-qua-cam-thuong-620191.html