Sau loạt phim hot như Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc tái xuất màn ảnh với Bắc Thượng - bộ phim thuộc thể loại chính kịch.

Mới đây, tạo hình trong dự án phim "Bắc Thượng" của Bạch Lộc bất ngờ gây tranh cãi. Trong phim, nữ diễn viên sẵn sàng hy sinh hình tượng, để tóc ngắn và không trang điểm. Ngay khi hình ảnh này được tung lên trên mạng xã hội, đa phần cư dân mạng đều chê bai vì nhìn nàng tiểu hoa quá "đàn ông". Một số khác cho rằng Bạch Lộc hẳn phải rất kính nghiệp mới có thể dám nhận vai diễn này.

Trong quá trình quay phim, những hình ảnh giản dị của nữ diễn viên cũng được tiết lộ ra và nhận về phản ứng không quá tốt. Hy vọng diễn xuất của Bạch Lộc sẽ bù lại phần tạo hình. Hiện tại phim Bắc Thượng của nữ diễn viên đã đóng máy. Nữ diễn viên dụng tâm viết hẳn một bức thư tay cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn bên cạnh hỗ trợ mình hoàn thành bộ phim.

Ngoài Bạch Lộc, phim còn có sự tham gia của Âu Hào (thông tin cho rằng là Bạch Kính Đình) trong vai chính. Vai phụ có hàng loạt những ngôi sao tên tuổi như: Vương Học Kỳ, Du Hạo Minh, Tân Chỉ Lôi... Đây là dự án mang màu sắc khá mới mẻ. Dựa vào ê-kíp, nội dung có thể thấy "Bắc Thượng" là một bộ phim được đầu tư chỉn chu và mang đến làn gió mới cho màn ảnh Hoa ngữ thời gian tới. Bắc Thượng kể về các thiếu niên cùng nhau lớn bên bờ kênh đào. Tại đây, Tạ Vọng Hoà, Tinh Trì và Hải Khoát luôn ở bên bảo vệ Mã Tư Nghệ. Thế nhưng Tư Nghệ biến mất sau khi bà và em trai lần lượt qua đời. Ba chàng thiếu niên năm nào cũng rời quê hương lên Bắc Kinh mưu sinh. 4 người gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tiếp tục trở thành hy vọng và niềm tin sống cho nhau. Phim đang bước vào giai đoạn hậu kỳ và dự kiến sẽ lên sóng vào năm sau.

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