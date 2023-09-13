Vẻ ngoài của Bạch Lộc trong phim mới gây tranh cãi vì 'quá nam tính', liệu có phải là 'bom xịt' sự nghiệp?

Sao quốc tế 13/09/2023 22:36

Sau loạt phim hot như Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc tái xuất màn ảnh với Bắc Thượng - bộ phim thuộc thể loại chính kịch.

Mới đây, tạo hình trong dự án phim "Bắc Thượng" của Bạch Lộc bất ngờ gây tranh cãi. Trong phim, nữ diễn viên sẵn sàng hy sinh hình tượng, để tóc ngắn và không trang điểm.

Ngay khi hình ảnh này được tung lên trên mạng xã hội, đa phần cư dân mạng đều chê bai vì nhìn nàng tiểu hoa quá "đàn ông". Một số khác cho rằng Bạch Lộc hẳn phải rất kính nghiệp mới có thể dám nhận vai diễn này. 

Vẻ ngoài của Bạch Lộc trong phim mới gây tranh cãi vì 'quá nam tính', liệu có phải là 'bom xịt' sự nghiệp? - Ảnh 1

Trong quá trình quay phim, những hình ảnh giản dị của nữ diễn viên cũng được tiết lộ ra và nhận về phản ứng không quá tốt. Hy vọng diễn xuất của Bạch Lộc sẽ bù lại phần tạo hình. Hiện tại phim Bắc Thượng của nữ diễn viên đã đóng máy. Nữ diễn viên dụng tâm viết hẳn một bức thư tay cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn bên cạnh hỗ trợ mình hoàn thành bộ phim. 

Vẻ ngoài của Bạch Lộc trong phim mới gây tranh cãi vì 'quá nam tính', liệu có phải là 'bom xịt' sự nghiệp? - Ảnh 2

Ngoài Bạch Lộc, phim còn có sự tham gia của Âu Hào (thông tin cho rằng là Bạch Kính Đình) trong vai chính. Vai phụ có hàng loạt những ngôi sao tên tuổi như: Vương Học Kỳ, Du Hạo Minh, Tân Chỉ Lôi... Đây là dự án mang màu sắc khá mới mẻ. Dựa vào ê-kíp, nội dung có thể thấy "Bắc Thượng" là một bộ phim được đầu tư chỉn chu và mang đến làn gió mới cho màn ảnh Hoa ngữ thời gian tới.

Vẻ ngoài của Bạch Lộc trong phim mới gây tranh cãi vì 'quá nam tính', liệu có phải là 'bom xịt' sự nghiệp? - Ảnh 3

Bắc Thượng kể về các thiếu niên cùng nhau lớn bên bờ kênh đào. Tại đây, Tạ Vọng Hoà, Tinh Trì và Hải Khoát luôn ở bên bảo vệ Mã Tư Nghệ. Thế nhưng Tư Nghệ biến mất sau khi bà và em trai lần lượt qua đời. Ba chàng thiếu niên năm nào cũng rời quê hương lên Bắc Kinh mưu sinh. 4 người gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tiếp tục trở thành hy vọng và niềm tin sống cho nhau. Phim đang bước vào giai đoạn hậu kỳ và dự kiến sẽ lên sóng vào năm sau. 

Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này

Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này

Trong năm 2023 này, Tiêu Chiến chắn chắn nắm trong tay cả 3 phim đã và sắp chiếu.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này

Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò

Bạch Lộc bất ngờ bị bắt gặp làm nhân viên giao hàng trên phố, thực hư ra sao?

Bạch Lộc bất ngờ bị bắt gặp làm nhân viên giao hàng trên phố, thực hư ra sao?

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân?

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân?

Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều?

Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều?

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ được cấp phép chiếu đài khiến dân tình phấn khích

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ được cấp phép chiếu đài khiến dân tình phấn khích

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 17 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau