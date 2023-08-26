Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò

Sao quốc tế 26/08/2023 07:25

Mới đây, cư dân mạng phát hiện ra Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang sử dụng đồ đôi.

Mới đây, cư dân mạng phát hiện ra Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã đeo cùng một loại vòng tay đến từ thương hiệu Choice For.

 

Tuy nhiên, người hâm mộ của Bạch Lộc cho biết nữ diễn viên đã đeo rất nhiều vòng có kiểu dáng tương tự thế này trong hơn 1 tháng nay. Fans Trương Lăng Hách cũng phủ nhận tin đồn, cho rằng đây chỉ là sở thích mua hàng cá nhân chứ không phải đồ đôi.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 1

Trước đó, vào tháng 9/2023, Bạch Lộc bị tung bằng chứng tới nhà Trương Lăng Hách qua đêm. Sau khi kết thúc quay phim Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và trợ lý đã đến nhà riêng của Trương Lăng Hách. Sau đó, chỉ có trợ lý rời đi, còn nữ diễn viên ở lại qua đêm.

Đến ngày hôm sau, trợ lý mới quay lại đón. Thậm chí vào ngày Trung thu, Bạch Lộc còn đến nhà bạn trai tin đồn và tự mở khóa vào nhà. Nếu không phải hẹn hò, chắc chắn hai diễn viên này không thể có những hành động thân thiết như vậy. 

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 2Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 3Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 4

Hiện tại, Bạch Lộc đang là tiểu hoa có sự nghiệp nổi bật nhất nhì lứa 90. Nhờ thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, nữ diễn viên thành công giành được vai diễn trong phim chính kịch Bắc Thượng, có khả năng chuyển hình như Triệu Lệ Dĩnh.

Ngược lại Trương Lăng Hách khá xui xẻo khi có đến mấy phim quay xong không được lên sóng. Dù chỉ là nam diễn viên trẻ, còn khá non nớt trong nghề tuy nhiên lợi thế về ngoại hình điển, diễn xuất ngày càng tốt và sự nỗ lực không ngừng nghỉ cải thiện bản thân thì Trương Lăng Hách được dự đoán sẽ là nam thần thế hệ mới tiếp theo bạo màn ảnh Hoa ngữ. 

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