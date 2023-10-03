Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'tái hợp' vì một việc có liên quan đến Dĩ Ái Vi Doanh

Sao quốc tế 03/10/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'tái hợp' vì một việc có liên quan đến Dĩ Ái Vi Doanh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ cùng dàn cast của bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh chuẩn bị hội ngộ trong chương trình Xin Chào Thứ 7. Theo đó, dàn cast sẽ đến Trường Sa ghi hình cho chương trình vào ngày 21/10 để quảng bá cho bộ phim.

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'tái hợp' vì một việc có liên quan đến Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 1

Vào đầu tháng 9, Dĩ Ái Vi Doanh đã lấy được giấy phép phát hành với thời lượng 36 tập. Thông tin Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ chuẩn bị tái hợp để quảng bá cho bộ phim khiến dân tình vô cùng phấn khích. Nhiều khán giả mong chờ dự án sớm có lịch phát sóng trong thời gian tới.

Trước đó, Dĩ Ái Vi Doanh vướng phải nhiều lùm xùm liên tiếp, từ đoàn phim, nhân viên đến diễn viên chính, phụ và quần chúng, thậm chí cả khán giả cũng dính líu vào vòng xoáy rắc rối này. Những tưởng bộ phim phải ‘đắp chiếu’ nhưng dường như mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa.

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'tái hợp' vì một việc có liên quan đến Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 2

Từ lúc công khai dàn diễn viên, Dĩ Ái Vi Doanh đã khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên vì sự hợp tác của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Với sự đầu tư, chế tác cấp S+, dàn diễn viên ‘tài sắc có đủ’ của màn ảnh Hoa ngữ, tạo hình nhân vật đẹp khiến khán giả mong chờ dự án sẽ thành công.

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'tái hợp' vì một việc có liên quan đến Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 3

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ).

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'tái hợp' vì một việc có liên quan đến Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 4

Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai ‘cắm sừng’ ngoại tình với một cô gái giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của ‘trà xanh’, được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

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