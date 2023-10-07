Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bất ngờ công bố một tin vui 'nhân đôi' dành cho khán giả?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 31/10 tới. Trước đó, có thông tin cặp đôi và dàn cast sẽ trở thành khách mời ghi hình chương trình Xin Chào Thứ 7 vào ngày 21/10 để quảng bá cho bộ phim. Nếu thông tin lên sóng này được xác nhận thì đây được xem là niềm vui nhân đôi dành cho khán giả.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tuy có sự chênh lệch tuổi tác nhưng nhiều khán giả nhận xét cả hai vẫn rất đẹp đôi. Trong những phân cảnh tình tứ ở hậu trường được tung ra, dân tình đã bất ngờ với phản ứng hóa học của cặp đôi. Đặc biệt phân cảnh Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và Thời Yến (Vương Hạc Đệ) chạm mũi với nhau từng khiến dân mạng bùng nổ.

Với việc sở hữu nguyên tác nổi tiếng, dàn diễn viên hot Dĩ Ái Vi Doanh được kỳ vọng sẽ bùng nổ lớn sau khi lên sóng. Điều khán giả lo ngại nhất có lẽ chính là việc tạo hình của nhân vật Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc đóng. Có nhiều ý kiến cho rằng trang phục trong phim khiến cô nàng có phần ‘dừ’ và không được sang trọng, thời thượng. Dù vậy, dân tình đều hi vọng bộ phim này sẽ sớm được phát sóng.

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ).

Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai ‘cắm sừng’ ngoại tình với một cô gái giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của ‘trà xanh’, được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.