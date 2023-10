Vương Hạc Đệ gây sốt với trường bào bạch y trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân

Có thể thấy, bất kì tạo hình nào của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân luôn nhận về phản hồi tích cực của khán giả. Cư dân mạng không những đánh giá cao tạo hình của nam thần mà còn u mê trước thần thái mà anh thể hiện.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.

Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.