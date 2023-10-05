Vương Hạc Đệ gây sốt với trường bào bạch y trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân

Sao quốc tế 05/10/2023 09:12

Mới đây, Vương Hạc Đệ gây sốt cộng đồng mạng với trường bào bạch y trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Kể từ sau thành công với Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã vươn mình mạnh mẽ và trở thành một trong những sao nam trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Thời điểm hiện tại, anh đang tham gia dự án phim Đại Phụng Đả Canh Nhân. Những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Vương Hạc Đệ gây sốt với trường bào bạch y trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hé lộ tạo hình mới của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Theo đó, anh chàng khiến dân tình mê mẩn với trường bào bạch y đầy oai vệ, thần thái cuốn hút.

Vương Hạc Đệ gây sốt với trường bào bạch y trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 2Vương Hạc Đệ gây sốt với trường bào bạch y trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 3

Có thể thấy, bất kì tạo hình nào của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân luôn nhận về phản hồi tích cực của khán giả. Cư dân mạng không những đánh giá cao tạo hình của nam thần mà còn u mê trước thần thái mà anh thể hiện.

Vương Hạc Đệ gây sốt với trường bào bạch y trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 4

Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.

Vương Hạc Đệ gây sốt với trường bào bạch y trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 5

Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.

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