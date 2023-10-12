Bạch Lộc nói gì khi lần đầu 'nên duyên' với Vương Hạc Đệ trong phim Dĩ ái vi doanh?

Sao quốc tế 12/10/2023 18:18

Trong buổi chia sẻ cùng khán giả, Bạch Lộc đã có những hé lộ về màn kết hợp với Vương Hạc Đệ trong "Dĩ ái vi doanh".

Mới đây, Bạch Lộc xúc động vì "Dĩ ái vi doanh" được khán giả quan tâm lớn. Đặc biệt, cô hồi hộp vì đây là lần đầu cô hợp tác cùng đàn em Vương Hạc Đệ trong một dự án phim hiện đại.

Thời gian qua, "Dĩ ái vi doanh" rộ tin được lên sóng khiến không ít khán giả bàn tán. Theo đó, có thông tin phim lên sóng cuối tháng 10 này.

Bạch Lộc nói gì khi lần đầu 'nên duyên' với Vương Hạc Đệ trong phim Dĩ ái vi doanh? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, cũng có không ít thông tin cho rằng đây chỉ là tin đồn của một số người dùng mạng xã hội nhằm câu view, tương tác. Tuy nhiên, đích thân Bạch Lộc đã lên tiếng xác nhận rằng "Dĩ ái vi doanh" đã được cấp phép lên sóng.

Cụ thể, cô nói, ngày 21/10 sẽ đi quay chương trình "Xin chào thứ Bảy" để quảng bá cho bộ phim. Về thời điểm "Dĩ ái vi doanh" lên sóng, cô nói có thể cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tuỳ vào lịch trình sắp xếp của nhà đài và các nền tảng. Ngoài ra, vào tháng 11 tới, cô cũng sẽ tham gia vào đoàn phim "Bạch Nguyệt Phạn Tinh".

Bạch Lộc nói gì khi lần đầu 'nên duyên' với Vương Hạc Đệ trong phim Dĩ ái vi doanh? - Ảnh 2

"Dĩ ái vi doanh" với sự tham gia đóng chính của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách tên "Trêu nhầm". Kể về Trịnh Thư Ý - nữ phóng viên xinh đẹp của Tuần san Kinh tế Tài chính phải bỏ lỡ buổi hẹn hò với bạn trai để chạy theo phỏng vấn Thời Yến - Tổng Giám đốc ngân hàng Minh Dự, một ngôi sao sáng mới nổi trong giới tài chính - ngân hàng. Vừa mới du học châu Âu về liền phải gánh vác ngân hàng sắp sụp đổ của gia tộc, ấy vậy mà Thời Yến đã vực dậy thành công và tạo được tiếng vang lớn trong giới...

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