Bạch Lộc và Thừa Lỗi được ủng hộ 'nên duyên' trong một dự án cổ trang

Sao quốc tế 12/10/2023 14:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc và Thừa Lỗi sẽ 'nên duyên' trong một dự án cổ trang, được dân tình ủng hộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang huyền nghi tra án Triêu Tuyết Lục đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính. Được biết, dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết Quyền Sủng Chi Ngỗ Tác Y Phi của tác giả Ngưu Nãi Chỉ Đường.

Bạch Lộc và Thừa Lỗi được ủng hộ 'nên duyên' trong một dự án cổ trang - Ảnh 1

Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến nhiều khán giả vô cùng ủng hộ màn kết hợp của cặp đôi. Được biết, Bạch Lộc và Thừa Lỗi đều là những mỹ nam, mỹ nữ sở hữu visual mãn nhãn, ngoại hình phù hợp với các tạo hình cổ trang.

Sau gần 10 năm hoạt động trong showbiz xứ Trung, Bạch Lộc đã sở hữu một gia tài phim ảnh đồ sộ với không ít vai diễn ấn tượng. Dẫu vậy, cô bị cho là không có khả năng 'bảo chứng rating' như các sao hạng A được kỳ vọng. Sau thành công Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng hồi đầu năm nay, tên tuổi cô nàng tăng trưởng vượt bậc và có nhiều tài nguyên phim tốt tìm đến.

Bạch Lộc và Thừa Lỗi được ủng hộ 'nên duyên' trong một dự án cổ trang - Ảnh 2

Gần đây, Bạch Lộc gây chú ý khi tham gia vào dự án chính kịch Bắc Thượng và được khen ngợi ‘kính nghiệp’ khi chấp nhận làm xấu bản thân để phù hợp cho vai diễn. Sắp tới đây, cô nàng có dự án cổ trang Ninh An Như Mộng lên sóng, được đặt nhiều kỳ vọng bùng nổ.

Thừa Lỗi được biết đến với vai nam phụ Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ. Vai diễn của anh chàng trở thành ‘cơn sốt’, vượt mặt tất cả nhân vật nam khác bao gồm cả nam chính Cung Tử Vũ của Trương Lăng Hách. Cặp đôi Thượng Giác - Quan Thiển của nam diễn viên và Lư Dục Hiểu cho đến hiện nay vẫn được vô cùng yêu thích trên MXH.

Bạch Lộc và Thừa Lỗi được ủng hộ 'nên duyên' trong một dự án cổ trang - Ảnh 3

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Thừa Lỗi đa phần đóng vai phụ trong các dự án mà mình tham gia. Kể từ sau thành công của vai nam phụ trong Vân Chi Vũ, anh được phong danh hiệu "chiến thần đè bẹp nam chính", đang dần dần giống với Trần Đô Linh - một trong những diễn viên chuyên đóng phụ nhưng là ‘nỗi sợ’ của những ai đóng chính.

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