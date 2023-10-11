Vân Tú Hành vừa đóng máy, 'chị gái' Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy bị bắt gặp hẹn hò 'thân mật' ở khu giải trí, sự thật thế nào?

Vừa qua, dự án Vân Tú Hành đã chính thức đóng máy nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, bộ phim có sự tham giả của Tăng Thuấn Hy và Lý Nhất Đồng. Cặp đôi được nhận xét là có ngoại hình đẹp hợp cổ trang, chemistry bùng nổ. Không những thế, không ít dân tình còn ‘đẩy thuyền’ cả hai sẽ nên duyên thật ở ngoài đời.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin Tăng Thuấn Hy và Lý Nhất Đồng đã bị bắt gặp cùng nhau đi du lịch tại Disneyland. Theo đó, Lý Nhất Đồng diện trang phục sơ mi tay dài màu cà phê sữa phối cùng quần bò, đeo thêm cà vạt làm điểm nhấn. Còn Tăng Thuấn Hy cũng diện thời trang cá tính, đeo kính đen đứng cạnh bên cô, trông cả 2 vô cùng ‘xứng đôi vừa lứa’.

Đáng chú ý, cả 2 không chỉ trông vui vẻ như một cặp đôi đang hẹn hò mà trong một khoảnh khắc cư dân mạng còn soi được cả hai đang nắm tay nhau, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Ngay lập tức, cộng đồng mạng bùng nổ nghi vấn 2 người này đang ‘phim giả tình thật’.

Giữa lúc tin đồn Tăng Thuấn Hy và Lý Nhất Đồng bí mật hẹn hò đang bàn tán rầm rộ, phía fan hâm mộ của Tăng Thuấn Hy đã lên tiếng phản bác. Theo đó, Tăng Thuấn Hy cùng chị gái và nhân viên đi chơi ở Disneyland để mừng sinh nhật anh chàng. Còn Lý Nhất Đồng cùng bạn bè cũng tới đây giải trí sau những ngày quay phim căng thẳng. Cả 2 vô tình gặp nhau tại khu bắn pháo hoa chứ không phải hẹn hò như lời đồn.

Về khoảnh khắc nắm tay của Tăng Thuấn Hy và Lý Nhất Đồng trong video là do góc quay nghiêng gây hiểu nhầm, chứ ngoài đời cả hai chỉ xem nhau là chị em đồng nghiệp thân thiết. Thậm chí, một số khán giả còn lại hoài nghi đây là động thái ‘PR ngầm’ cho bộ phim Vân Tú Hành mà cả hai hợp tác.

Hiện tại, đích thân Tăng Thuấn Hy và Lý Nhất Đồng vẫn chưa chính thức lên tiếng trước tin đồn này. Thông tin này vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng hot search Weibo về tin giải trí và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.