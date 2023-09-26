Sau màn 'gây bão' ở Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy tiếp tục khiến netizen 'phát sốt' với loạt ảnh mới của Cô Châu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cô Châu (tên khác: Chiếc Thuyền Đơn Độc) do Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đóng chính đã tung ra loạt poster nhân vật của bộ phim. Tạo hình dân quốc của cặp đôi chính được netizen khen ngợi hết lời.

Theo đó, Trần Đô Linh đã khoe trọn nhan sắc cũng như khí chất nổi bật của mình. Cô được khen có hương vị mỹ nhân xưa, nhìn thế nào cũng liên tưởng ra hình ảnh một tiểu thư quý tộc. Về phần Tăng Thuấn Hy khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’ với nhan sắc điển trai. Chính vì thế, nhiều khán giả vô cùng hóng đợi dự án sẽ sớm được trình làng trên màn ảnh nhỏ.

Gần đây, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy gây sốt cộng đồng mạng khi cùng xuất hiện trong dự án Vân Chi Vũ với vai trò cameo. Được biết, trong quá trình phim Vân Chi Vũ đang quay, đạo diễn Quách Kính Minh đã đích thân ngỏ lời mời Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy. Khi đó, cả 2 cũng đang có lịch quay phim ở Hoành Điếm nhân tiện xuất hiện ngắn ngủi trong phim. Điều đáng nói tạo hình quá đẹp của cả hai khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Trần Đô Linh liên tục xuất hiện trong một loạt phim hot của màn ảnh Hoa ngữ. Có thể kể đến như Vân Chi Vũ, Liên Hoa Lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tây Xuất Ngọc Môn,… Trong tương lai còn là Đông Tà Tây Độc, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng và Nhất Niệm Quan Sơn.

Điểm chung ở tất cả những bộ phim này là Trần Đô Linh đều không phải nữ chính. Cô thường đóng vai phụ hoặc thậm chí là vai khách mời chỉ xuất hiện trong thời lượng vô cùng ngắn ngủi. Chính vì thế, khán giả vô cùng hóng đợi màn thể hiện với vai trò nữ chính của cô nàng ở dự án Cô Châu lần này.