Sau màn 'gây bão' ở Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy tiếp tục khiến netizen 'phát sốt' với loạt ảnh mới của Cô Châu

Sao quốc tế 26/09/2023 12:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cô Châu (tên khác: Chiếc Thuyền Đơn Độc) do Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đóng chính đã tung ra loạt poster nhân vật khiến dân tình phát sốt.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cô Châu (tên khác: Chiếc Thuyền Đơn Độc) do Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đóng chính đã tung ra loạt poster nhân vật của bộ phim. Tạo hình dân quốc của cặp đôi chính được netizen khen ngợi hết lời.

Sau màn 'gây bão' ở Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy tiếp tục khiến netizen 'phát sốt' với loạt ảnh mới của Cô Châu - Ảnh 1Sau màn 'gây bão' ở Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy tiếp tục khiến netizen 'phát sốt' với loạt ảnh mới của Cô Châu - Ảnh 2

Theo đó, Trần Đô Linh đã khoe trọn nhan sắc cũng như khí chất nổi bật của mình. Cô được khen có hương vị mỹ nhân xưa, nhìn thế nào cũng liên tưởng ra hình ảnh một tiểu thư quý tộc. Về phần Tăng Thuấn Hy khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’ với nhan sắc điển trai. Chính vì thế, nhiều khán giả vô cùng hóng đợi dự án sẽ sớm được trình làng trên màn ảnh nhỏ.

Sau màn 'gây bão' ở Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy tiếp tục khiến netizen 'phát sốt' với loạt ảnh mới của Cô Châu - Ảnh 3Sau màn 'gây bão' ở Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy tiếp tục khiến netizen 'phát sốt' với loạt ảnh mới của Cô Châu - Ảnh 4

Gần đây, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy gây sốt cộng đồng mạng khi cùng xuất hiện trong dự án Vân Chi Vũ với vai trò cameo. Được biết, trong quá trình phim Vân Chi Vũ đang quay, đạo diễn Quách Kính Minh đã đích thân ngỏ lời mời Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy. Khi đó, cả 2 cũng đang có lịch quay phim ở Hoành Điếm nhân tiện xuất hiện ngắn ngủi trong phim. Điều đáng nói tạo hình quá đẹp của cả hai khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Sau màn 'gây bão' ở Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy tiếp tục khiến netizen 'phát sốt' với loạt ảnh mới của Cô Châu - Ảnh 5Sau màn 'gây bão' ở Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy tiếp tục khiến netizen 'phát sốt' với loạt ảnh mới của Cô Châu - Ảnh 6

Đặc biệt, thời gian gần đây, Trần Đô Linh liên tục xuất hiện trong một loạt phim hot của màn ảnh Hoa ngữ. Có thể kể đến như Vân Chi Vũ, Liên Hoa Lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tây Xuất Ngọc Môn,… Trong tương lai còn là Đông Tà Tây Độc, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng và Nhất Niệm Quan Sơn.

Sau màn 'gây bão' ở Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy tiếp tục khiến netizen 'phát sốt' với loạt ảnh mới của Cô Châu - Ảnh 7

Điểm chung ở tất cả những bộ phim này là Trần Đô Linh đều không phải nữ chính. Cô thường đóng vai phụ hoặc thậm chí là vai khách mời chỉ xuất hiện trong thời lượng vô cùng ngắn ngủi. Chính vì thế, khán giả vô cùng hóng đợi màn thể hiện với vai trò nữ chính của cô nàng ở dự án Cô Châu lần này.

Diện đầm xanh tham gia sự kiện, Trần Đô Linh khiến dân tình 'cười ra nước mắt' khi trông như 'cây rau xà lách'

Diện đầm xanh tham gia sự kiện, Trần Đô Linh khiến dân tình 'cười ra nước mắt' khi trông như 'cây rau xà lách'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Trần Đô Linh khi tham gia chương trình Xin Chào Thứ 7. Đáng chú ý, một số netizen trêu đùa tạo hình lần này của cô nàng trông như là một cây rau xà lách.

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