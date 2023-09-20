Diện đầm xanh tham gia sự kiện, Trần Đô Linh khiến dân tình 'cười ra nước mắt' khi trông như 'cây rau xà lách'

Sao quốc tế 20/09/2023 14:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Trần Đô Linh khi tham gia chương trình Xin Chào Thứ 7. Đáng chú ý, một số netizen trêu đùa tạo hình lần này của cô nàng trông như là một cây rau xà lách.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Trần Đô Linh khi tham gia chương trình Xin Chào Thứ 7. Theo đó, trong lần lộ diện này, nàng tiểu hoa diện một chiếc váy màu xanh lá cực kỳ mướt mắt.

Diện đầm xanh tham gia sự kiện, Trần Đô Linh khiến dân tình 'cười ra nước mắt' khi trông như 'cây rau xà lách' - Ảnh 1Diện đầm xanh tham gia sự kiện, Trần Đô Linh khiến dân tình 'cười ra nước mắt' khi trông như 'cây rau xà lách' - Ảnh 2

Đáng chú ý, một số netizen trêu đùa tạo hình này của Trần Đô Linh trông như là một cây rau xà lách. Mặc dù vậy, chiếc đầm xanh này vẫn làm tôn lên làn da trắng như phát sáng cùng ngũ quan thanh tú của mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Thời gian qua, Trần Đô Linh gây chú ý xuất hiện trong một loạt phim hot của màn ảnh Hoa ngữ. Có thể kể đến như Vân Chi Vũ, Liên Hoa Lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tây Xuất Ngọc Môn,… Trong tương lai còn là Đông Tà Tây Độc, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng và Nhất Niệm Quan Sơn.

Diện đầm xanh tham gia sự kiện, Trần Đô Linh khiến dân tình 'cười ra nước mắt' khi trông như 'cây rau xà lách' - Ảnh 3

Tuy nhiên, vì nhan sắc và tạo hình ấn tượng mà Trần Đô Linh vẫn được khán giả khen ngợi hết lời. Thậm chí, cô nàng còn được dân tình nhận định rằng có nhan sắc và khí chất lấn lướt nữ chính. Khán giả nhận xét cô nàng hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp, tỏa ra khí chất tiên tử, tương tự 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi.

Diện đầm xanh tham gia sự kiện, Trần Đô Linh khiến dân tình 'cười ra nước mắt' khi trông như 'cây rau xà lách' - Ảnh 4

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2015, Trần Đô Linh nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh Tai Trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng. Cho đến hiện tại, dù sở hữu trong tay gia tài phim ảnh đồ sộ nhưng trong nhiều năm qua, khả năng diễn xuất của Trần Đô Linh vẫn chưa được đánh giá cao. Chính vì thế, không ít người hâm mộ trông đợi trong tương lai cô nàng sẽ tỏa sáng ở những dự án phim với vai trò nữ chính.

Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất

Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đen trắng của Trần Đô Linh được phòng làm việc đăng tải. Dù chỉ sử dụng một đạo cụ đơn giản nhưng vẫn không lu mờ được nhan sắc quyến rũ của cô nàng.

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