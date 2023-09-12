Sau thành công của Liên Hoa Lâu, Tăng Thuấn Hy tiếp tục được 'chọn mặt gửi vàng' trong dự án cổ trang Thất Dạ Tuyết?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thất Dạ Tuyết do IQIYI và Hoa Sách phối hợp sản xuất. Theo đó, dự án đang nhắm tới Tăng Thuấn Hy đóng vai nam chính cho dự án này. Về phần nữ chính hiện đang tiếp xúc với các nàng tiểu hoa thuộc lứa 95.

Thất Dạ Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả, thuộc một hệ liệt gồm 8 truyện tên Đỉnh Kiếm Các. Bộ phim có nội dung kể về Tiết Tử Dạ - một nữ thần y mẫn tuệ, y thuật phi phàm. Trong 12 năm ôm ấp khát vọng nâng cao y thuật để hồi sinh mối tình đầu. Tuyết Hoài là mối tình đầu trong sáng, người đã dồn chút hơi ấm cuối cùng của mình để giữ gìn sự sống cho nàng khi cả hai vì bị truy sát mà ngã xuống sông băng, để rồi vĩnh viễn nằm lại đó, vĩnh viễn 16 tuổi.

Hoắc Triển Bạch bảy năm liền luôn tìm tới uống rượu với Tiết Tử Dạ, một nam tử hán đại trượng phu nhưng vẫn mãi mãi ám ảnh về mối tình thanh mai trúc mã không thành với Thu Thủy Âm. Cả hai đều một lòng muốn cứu lấy sinh mệnh người mình yêu thương. Suốt quãng thời gian cùng nhau ở Dược Sư cốc, Tiết Tử Dạ và Hoắc Triển Bạch đã chữa lành cho nhau những vết thương lòng.

Tăng Thuấn Hy gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc FRESH vào năm 2014. Tuy nhiên, năm 2015 anh đã tách nhóm để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2016, anh chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên trong bộ phim Mật Thám Hoan Hỉ.

Anh chàng cũng là diễn viên được truyền thông xứ Trung đánh giá cao, phù hợp với dòng phim cổ trang, võ thuật. Gương mặt cương trực, có chí khí của sao nam phù hợp với các nhân vật thiếu hiệp trượng nghĩa hành tẩu giang hồ.

Đây cũng là hình tượng mà Tăng Thuấn Hy từng thể hiện tốt trước đó trong các dự án Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Xứng Danh Anh Hùng,... Gần đây, anh chàng gây chú ý khi tham gia Liên Hoa Lâu và Vân Chi Vũ.