Tăng Thuấn Hy gặp nạn trên phim trường Vân Tú Hành khiến chân đi tập tễnh, fan hâm mộ tố đoàn làm phim tắc trách

Sao quốc tế 31/08/2023 12:15

Nam diễn viên Tăng Thuấn Hy đi quay trong tình trạng chân bị tập tễnh. Hình ảnh này đã khiến fan của mỹ nam sinh năm 1997 phẫn nộ.

Hôm qua, tại phim trường Vân Tú Hành, khi quay 1 phân cảnh hành động trên đoạn cầu gỗ hẹp, nam chính Tăng Thuấn Hy đã bị ngã khỏi cầu, chân mắc vào dây xích. Dù đã được nhân viên hiện trường nhanh chóng kéo lên nhưng có vẻ như chân và eo của nam diễn viên đã bị thương. Tuy nhiên, sau đó, Tăng Tuấn Hy vẫn tiếp tục quay phim thêm 3 tiếng đồng hồ rồi mới tan làm.

Tăng Thuấn Hy gặp nạn trên phim trường Vân Tú Hành khiến chân đi tập tễnh, fan hâm mộ tố đoàn làm phim tắc trách - Ảnh 1Tăng Thuấn Hy gặp nạn trên phim trường Vân Tú Hành khiến chân đi tập tễnh, fan hâm mộ tố đoàn làm phim tắc trách - Ảnh 2

Đến tối cùng ngày, phòng làm việc cho biết Tăng Thuấn Hy đã được nhân viên y tế kiểm tra tại chỗ, mọi việc đều ổn.

Sáng nay, nam diễn viên đi quay trong tình trạng chân bị tập tễnh. Hình ảnh này đã khiến fan của mỹ nam sinh năm 1997 phẫn nộ, cho rằng đoàn phim tắc trách với nghệ sĩ, yêu cầu đoàn phim có biện pháp đảm bảo an toàn tốt hơn.

Tăng Thuấn Hy gặp nạn trên phim trường Vân Tú Hành khiến chân đi tập tễnh, fan hâm mộ tố đoàn làm phim tắc trách - Ảnh 3

Diễn viên Tăng Thuấn Hy gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc FRESH vào năm 2014. Tuy nhiên, năm 2015 anh đã tách nhóm để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2016, anh chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên trong bộ phim Mật thám hoan hỉ.

Tăng Thuấn Hy gặp nạn trên phim trường Vân Tú Hành khiến chân đi tập tễnh, fan hâm mộ tố đoàn làm phim tắc trách - Ảnh 4Tăng Thuấn Hy gặp nạn trên phim trường Vân Tú Hành khiến chân đi tập tễnh, fan hâm mộ tố đoàn làm phim tắc trách - Ảnh 5

Từ khi chuyển sang diễn xuất, mỗi năm Tăng Thuấn Hy đều có phim mới. Dự án Vân Tú Hành sắp tới đây được fan hâm mộ vô cùng trông ngóng vì ngoài Tăng Thuấn Hy, còn có sự hợp tác của Đặng Vi và Lý Nhất Đồng. 

Tăng Thuấn Hy gặp nạn trên phim trường Vân Tú Hành khiến chân đi tập tễnh, fan hâm mộ tố đoàn làm phim tắc trách - Ảnh 6

Vân Tú Hành là dự án chuyển thể từ bộ truyện Thái Vân Quốc Truyện của Nhật Bản. Nhân vật chính của truyện là Hồng Tú Lệ (Lý Nhất Đồng), con gái của một gia đình quyền quý sa sút. Bởi có xuất thân như vậy, Hồng Tú Lệ không được hưởng một cuộc sống nhàn hạ mà phải tự mình mưu sinh.

Hồng Tú Lệ luôn nuôi một ước mơ, đó là đỗ khoa bảng, trở thành một vị quan để chứng minh năng lực của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Theo lý thuyết, đây là chuyện bất khả thi. Dẫu vậy, cơ hội đã đến với Hồng Tú Lệ khi cô được trả 500 lượng vàng để vào cung nhằm uốn nắn vị hoàng đế ham vui Tử Lưu Huy (Tăng Thuấn Hy) thành một đấng quân vương thực thụ.

Về phần Đặng Vi, anh đảm nhận vai Trà Sóc Tuân. Trong nguyên tác, đây là nhân vật phụ phản diện với tâm lý bất thường, nhiều lần có ý đồ xấu xa với nữ chính. Tuy nhiên trên phim, Trà Sóc Tuân sẽ được đẩy lên tuyến thứ chính. Anh ta sẽ cùng Tử Lưu Huy và Hồng Tú Lệ tạo nên một tam giác tình yêu.

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