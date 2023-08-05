Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh

Sao quốc tế 05/08/2023 20:12

Trần Đô Linh nhận được không ít lời khen về cả nhan sắc và sự tiến bộ trong diễn xuất.

Sau thành công từ vai diễn phản diện trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh", Trần Đô Linh ngày càng được khán giả chú ý hơn. Gần đây, cô nàng gây "sốt" trở lại khi tham gia vào bộ phim cổ trang đề tài trinh thám phá án "Liên Hoa Lâu". Trần Đô Linh cũng nhận được không ít lời khen về cả nhan sắc và sự tiến bộ trong diễn xuất.  

Mới đây, một nhân viên làm việc trong đoàn phim "Liên Hoa Lâu" đã đăng bài viết chia sẻ về Trần Đô Linh trên phim trường, đồng thời chia sẻ rằng nữ diễn viên xứng đáng nổi tiếng hơn. Nhân viên này cho biết, Trần Đô Linh ngoài đời rất đẹp, vóc dáng siêu siêu gầy. Không những vậy, "nàng thơ" họ Trần cũng rất kính nghiệp, làm việc với cường độ cao nhưng vẫn giữ được trạng thái tốt, diễn xuất chỉ cần 1 giây là có thể rơi nước mắt. Thậm chí cô nàng cũng hề thể hiện mình là ngôi sao, không có cảnh quay cũng không chịu ngồi yên nghỉ ngơi. Được biết, Trần Đô Linh rất được lòng mọi người trong giới vì vừa xinh đẹp yêu kiều, vừa học giỏi lại vừa hiền lành như "em gái nhà bên".

Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh - Ảnh 1 

Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh - Ảnh 2

Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh - Ảnh 3
Tạo hình của Trần Đô Linh vai Kiều Uyển Vãn trong "Liên Hoa Lâu"

Trần Đô Linh sinh năm 1993 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Từ tiểu học đến sơ trung Trần Đô Linh đều theo học Nhạc viện Hạ Môn. Tưởng chừng cô đi theo môn nghệ thuật này nhưng vì có lần giáo viên lên lớp bảo rằng nữ sinh không thể học tốt khoa học tự nhiên, thế là cô đổi luôn sang học khoa học tự nhiên để chứng minh cho giáo viên thấy học sinh nữ cũng có thể theo đuổi môn tự nhiên. Kết quả, Trần Đô Linh đậu khoa Cơ điện chế tạo và kỹ thuật máy bay của Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh vào năm 2012.

Đến năm 2013, một bạn chung lớp đại học đã đăng tải tấm ảnh thẻ căn cước của Trần Đô Linh lên trang chủ 1 cuộc thi tìm kiếm nữ thần học đường. Nhiều người không khỏi bất ngờ vì cô là thí sinh duy nhất dùng ảnh thẻ căn cước dự thi. Với nét mặt hồn nhiên đượm buồn, ngũ quan hài hòa, gương mặt không son phấn đã giúp Trần Đô Linh gây ấn tượng mạnh và giành giải nhất tại cuộc thi. 

Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh - Ảnh 4

Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh - Ảnh 5

Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh - Ảnh 6
Trong "Liên Hoa Lâu", Trần Đô Linh được nhận xét diễn xuất tốt, cần 1 giây là có thể rơi nước mắt

Có lẽ nhờ tấm ảnh trên chứng minh thư, Trần Đô Linh được các nhà làm phim chú ý. Năm 2014, lúc này Trần Đô Linh đang học năm 2 đại học, đã được biên kịch Nhiêu Tuyết Mạn và đạo diễn Tô Hữu Bằng "chọn mặt gửi vàng" trong bộ phim thanh xuân vườn trường "Tai trái". Đây cũng chính là tác phẩm phim điện ảnh đầu tay của nữ diễn viên "học bá" này.  

Dù bận rộn với công việc đóng phim, Trần Đô Linh vẫn luôn quyết tâm học bù nội dung trên lớp và không chỉnh mảng chuyện học hành. Cô tốt nghiệp Đại học bằng giỏi, lọt top 10 sinh viên thanh niên xuất sắc nhất Đại học Nam Hàng.

Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh - Ảnh 7Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh - Ảnh 8

Đoàn phim Liên Hoa Lâu dành lời khen cho Trần Đô Linh - Ảnh 9
"Nàng thơ" họ Trần cũng nhận được không ít lời khen về cả nhan sắc và sự tiến bộ trong diễn xuất

Sau tốt nghiệp, Trần Đô Linh chính thức bước chân vào Cbiz với nhiều vai diễn và bộ phim thành công khác như: "Trò Chơi Phá Mộng", "Minh Hồng truyện", "Thất Nguyệt và An Sinh", "Đây chính là cuộc sống", "Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ", "Trường Nguyệt Tẫn Minh", "Liên Hoa Lâu",...  

Cảnh tình cảm của Thành Nghị và Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu khiến CĐM 'dậy sóng'

Cảnh tình cảm của Thành Nghị và Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu khiến CĐM 'dậy sóng'

Bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh lên sóng vào ngày 23/7 vừa qua đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

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