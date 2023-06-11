Trần Đô Linh bị 'dìm' không thương tiếc tại sự kiện điện ảnh

Ngày 10/6, Sina đưa tin Đêm hội Điện ảnh Weibo diễn ra ở Côn Sơn, Tô Châu (Trung Quốc), với sự quy tụ của hàng chục nghệ sĩ. Theo trang tin, các ngôi sao điện ảnh xứ tỷ dân có ngày cuối tuần vất vả khi liên tục chạy show sự kiện. Quá nửa diễn viên có mặt tại Đêm hội Điện ảnh Weibo trước đó là khách mời của Liên hoan phim Thượng Hải tổ chức tối 9/6. Họ phải di chuyển trong đêm đến Tô Châu để kịp lịch trình.

Trần Đô Linh trong tạo hình trước đó được phòng làm việc tung ra.

Nhìn những bức ảnh cô toát lên khí chất ma mị.

Trong số minh tinh nữ có mặt ở sự kiện, Trần Đô Linh là tâm điểm nhưng không phải vì cô đẹp xuất sắc. Tạo hình của nữ diễn viên bị nhận xét bất ổn, dìm nhan sắc. Theo Sohu, bộ váy cắt xẻ mà ác nữ phim Trường nguyệt tẫn minh mặc không đến mức quá xấu nhưng từ phần mặt trở lên đỉnh đầu của cô lại là "thảm họa".