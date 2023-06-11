Trần Đô Linh bị 'dìm' không thương tiếc tại sự kiện điện ảnh

Sao quốc tế 11/06/2023 16:45

Xuất hiện tại sự kiện lớn và rất được kỳ vọng trong số dàn sao. Tạo hình của Trần Đô Linh gây thất vọng.

Ngày 10/6, Sina đưa tin Đêm hội Điện ảnh Weibo diễn ra ở Côn Sơn, Tô Châu (Trung Quốc), với sự quy tụ của hàng chục nghệ sĩ. Theo trang tin, các ngôi sao điện ảnh xứ tỷ dân có ngày cuối tuần vất vả khi liên tục chạy show sự kiện. Quá nửa diễn viên có mặt tại Đêm hội Điện ảnh Weibo trước đó là khách mời của Liên hoan phim Thượng Hải tổ chức tối 9/6. Họ phải di chuyển trong đêm đến Tô Châu để kịp lịch trình.

Trần Đô Linh bị 'dìm' không thương tiếc tại sự kiện điện ảnh - Ảnh 1
Trần Đô Linh trong tạo hình trước đó được phòng làm việc tung ra. 
Trần Đô Linh bị 'dìm' không thương tiếc tại sự kiện điện ảnh - Ảnh 2
Nhìn những bức ảnh cô toát lên khí chất ma mị. 

Trong số minh tinh nữ có mặt ở sự kiện, Trần Đô Linh là tâm điểm nhưng không phải vì cô đẹp xuất sắc. Tạo hình của nữ diễn viên bị nhận xét bất ổn, dìm nhan sắc. Theo Sohu, bộ váy cắt xẻ mà ác nữ phim Trường nguyệt tẫn minh mặc không đến mức quá xấu nhưng từ phần mặt trở lên đỉnh đầu của cô lại là "thảm họa". 

Trần Đô Linh bị 'dìm' không thương tiếc tại sự kiện điện ảnh - Ảnh 3
Tạo hình có phần quá đơn giản của Trần Đô Linh trong một sự kiện lớn. 

Nữ diễn viên trang điểm tông trầm, đội khăn trùm đầu đen ôm sát, thiếu độ bồng bềnh và vén cùng tóc sang hai bên tai khiến gương mặt to và cứng đờ trước ống kính. Trần Đô Linh không trang điểm hay làm tóc quá cầu kỳ mà chọn cách tối giản hoá để hợp với trang phục cô diện ngày hôm ấy. 

Trần Đô Linh bị 'dìm' không thương tiếc tại sự kiện điện ảnh - Ảnh 4
Chiếc váy cắt xẻ bất hợp lý và có phần sến. 

Trần Đô Linh là một trong những gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất tại sự kiện. Thế nhưng, cô nàng lại xuất hiện trên thảm đỏ với tạo hình gây thất vọng. Dù trạng thái của cô nàng khá ổn nhưng bộ trang phục được chọn khá sai lầm.

Trần Đô Linh bị 'dìm' không thương tiếc tại sự kiện điện ảnh - Ảnh 5
Điểm nhấn của bộ trang phục không thể gây nổi bật cho bộ trang sức mà Trần Đô Linh đang đeo. 
Trần Đô Linh bị 'dìm' không thương tiếc tại sự kiện điện ảnh - Ảnh 6
 Vóc dáng gầy gò quá mức của Trần Đô Linh cũng là một điểm trừ lớn.

Trần Đô Linh được nhận xét là "nữ phụ vàng" hiện nay. Nữ diễn viên chưa đủ sức để đảm nhận vai nữ chính trong các dự án lớn. Song, cô sở hữu ngoại hình đẹp, diễn xuất ngày càng cải thiện và mức thù lao hợp lý. Do đó, Trần Đô Linh được các nhà sản xuất ưu ái. Trong năm 2022, cô tham gia tới 10 bộ phim với vai trò phụ hoặc khách mời. Thậm chí, Trần Đô Linh còn tới 17 dự án đã quay xong, chưa ra mắt.

Trần Đô Linh bị 'dìm' không thương tiếc tại sự kiện điện ảnh - Ảnh 7
Sắc vóc Trần Đô Linh tại sự kiện. 
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