Cảnh nhảy thành trong Châu Sinh Như Cố và Trường Nguyệt Tẫn Minh từng khiến Bạch Lộc ấn tượng khó quên

Mới đây, trong buổi livestream, khi được hỏi về cảnh quay để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong sự nghiệp diễn xuất, Bạch Lộc đã không ngần ngại chọn ngay hai cảnh nhảy thành trong Châu Sinh Như Cố và Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Theo đó, Bạch Lộc cho biết: "Cả hai bộ đó đều quay ở cùng một tòa thành (tường thành Tây An), mà thời gian quay cũng rất gần nhau. Cảnh nhảy thành trong cả hai bộ phim đều là cao trào cảm xúc của nhân vật và là những cảnh quay quan trọng của bộ phim, vì thế nên mình sẽ có ấn tượng hơn".

Trong dự án Châu Sinh Như Cố, nhân vật Thôi Thời Nghi của Bạch khi biết Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) bỏ mạng, mình lại bị ép gả cho hoàng đế, Thời Nghi quyết định nhảy thành để đến với người yêu. Phân cảnh mỹ nhân diện hỉ phục nằm giữa trời tuyết trắng năm nào từng khiến khán giả khóc hết nước mắt.

Diễn xuất của Bạch Lộc trong Châu Sinh Như Cố đã chạm tới cảm xúc khán giả. Cô khắc họa được một Thời Nghi đầy linh động. Đến nỗi, nhiều người còn cho rằng, Bạch Lộc và Thời Nghi sinh ra để dành cho nhau. Sau thành công của bộ phim, Bạch Lộc nâng cao địa vị trong lòng khán giả, tài nguyên tìm tới tay liên tục.

Sau màn nhảy thành ở Châu Sinh Như Cố, khán giả vô cùng mong đợi cảnh này của nhân vật Diệp Tịch Vụ của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Theo đó, Đàm Đài Minh Lãng – anh trai của nam chính Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) đã bắt trói hai chị em Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc) và Diệp Băng Thường (Trần Đô Linh) trên cổng thành. Hắn bắt Đạm Đài Tẫn phải chọn một trong hai.

Vì Diệp Tịch Vụ đã làm tổn thương Đạm Đài Tẫn trước đó nên anh đã quyết định chọn Diệp Băng Thường. Hậu quả là Diệp Tịch Vụ đã quyết định nhảy từ trên tường thành xuống và bỏ mạng. Cảnh tượng này khiến Đạm Đài Tẫn cực kỳ đau khổ.

Mặc dù cảnh nhảy thành của Bạch Lộc trong 2 bộ phim ở 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng cảnh nhảy thành của nhân vật Thời Nghi do Bạch Lộc thủ vai trong Châu Sinh Như Cố vẫn là tượng đài không thể thay thế.