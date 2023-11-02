Đồng thời, trailer mới của bộ phim cũng được đăng tải để giới thiệu, quảng bá phim. Tuy nhiên, đoạn trailer nhận không ít ý kiến trái chiều.

Mới đây, “Dĩ ái vi doanh" do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính đã công bố lịch trình phát hành, được ấn định vào ngày 3.11 trên nền tảng trực tuyến Mango TV, sau đó phim lên sóng trên đài Hồ Nam kể từ ngày 5/11.

Nhiều người cho rằng màu phim bị chê nhợt nhạt, theo phong cách cũ kỹ của dòng phim ngôn tình thần tượng Trung Quốc những năm về trước.

Đoạn giới thiệu dài hơn 1 phút toàn bộ là cảnh tình cảm của nam nữ chính. Nhưng Vương Hạc Đệ bị chê biểu cảm gượng gạo, đơ cứng, chưa diễn ra phong thái tổng tài như mong đợi. Thậm chí, đài từ của nam diễn viên cũng gây tranh cãi. Một số ý kiến nhận xét, giọng Vương Hạc Đệ dính khẩu âm địa phương và hơi trẻ con.

Trong khi đó, nhiều khán giả cho rằng Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ không xứng đôi. Nữ diễn viên sinh năm 1994 có vẻ ngoài “già hơn nam chính”, nhưng lại phải thể hiện kiểu nhân vật ngọt ngào, dễ thương, không phù hợp. Đặc biệt, dù trước đó cảnh hôn của cặp đôi được hé lộ thông qua hình ảnh hậu trường khiến khán giả mong chờ, song trong trailer phim, sự tương tác, “phản ứng hoá học” của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc gây thất vọng.

Bên cạnh đó, không ít khán giả lo ngại, “Chọc nhầm” vốn là tiểu thuyết ngôn tình với nội dung khá cũ kỹ, theo mô-típ quen thuộc “tổng tài bá đạo, lạnh lùng và cô gái ngây thơ”. Vì vậy, cũng không thể mong đợi “Dĩ ái vi doanh" có nhiều đột phá khi xây dựng kịch bản chuyển thể thành phim.

“Dĩ ái vi doanh" chuyển thể từ tiểu thuyết “Chọc nhầm” của tác giả Kiều Diêu, xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa nữ phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc đóng) và tổng tài giàu có Thời Yến (Vương Hạc Đệ đóng).

Theo nguyên tác, vì muốn trả thù tình cũ đã phản bội mình, Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) cố tình tiếp cận Thời Yến (Vương Hạc Đệ) với mục đích muốn trở thành "mợ trẻ" của tình cũ. Nào ngờ, cô vô tình không biết mình đã "chọc nhầm" người. Tuy nhiên, kịch bản phim Dĩ Ái Vi Doanh có thể sẽ thay đổi một số chi tiết, duyên phận của cặp đôi chính có thể khởi đầu từ tinh thần đam mê công việc.