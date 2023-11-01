Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức!

Sao quốc tế 01/11/2023 17:05

Tạo hình trong phim mới của Bạch Lộc vừa được công bố đã khiến dân tình xôn xao, dành nhiều lời khen cho tổng thể trang phục.

Bạch Lộc hiện đang là một trong những tiểu hoa có tiềm lực lớn của làng giải trí Hoa ngữ. Không có xuất phát điểm cao, trước khi dấn thân vào showbiz, Bạch Lộc cũng chỉ là một hotgirl mạng. Song, kể từ khi đầu quân cho Vu Chính cùng Hoan Ngu Ảnh Thị, nữ diễn viên được biên kịch Diên Hi Công Lược nâng đỡ nhiệt tình, từng chứng minh thực lực. 

Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức! - Ảnh 1

Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức! - Ảnh 2

Một số tác phẩm tiêu biểu của Bạch Lộc có thể kể tới Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh,... 

Mới đây, góp mặt vào dự án Bạch Nguyệt Phạn Tinh, nữ diễn viên sinh năm 1994 tiếp tục gây bão sau loạt ảnh leak tạo hình đầu tiên cho vai nữ chính. 

Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức! - Ảnh 3

Trong ảnh, "con cưng" của Vu Chính được đầu tư trang phục và lối trang điểm nhã nhặn, màu sắc thanh tú. Kết hợp với khí chất nhẹ nhàng của Bạch Lộc khiến cho tổng thể nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. 

Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức! - Ảnh 4Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức! - Ảnh 5

Được biết, vào ngày 21/9 vừa qua, dự án cổ trang "Bạch Nguyệt Phạn Tinh" đã chính thức công bố nam diễn viên Ngao Thụy Bằng sẽ "nên duyên" cùng Bạch Lộc. Mặc dù dân tình đều khá ủng hộ việc mỹ nhân Phượng Tù Hoàng kết đôi cùng Ngao Thụy Bằng, nhưng vẫn còn nhiều quan ngại về hiệu quả chiếu của phim, nguyên nhân đến từ yếu tố kịch bản. Được biết, nội dung gốc của Bạch Nguyệt Phạm Tinh không được đánh giá cao, thậm chí còn nhận về những ý kiến chê bai, chỉ trích. 

Theo đó, đây là dự án được cải biên từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần, là phần nối tiếp trong loạt phim Thiên Cổ Quyết Trần (Châu Đông Vũ, Hứa Khải) và Thần Ẩn (Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ), thuộc sê ri truyện của tác giả Tinh Linh. Dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã quay xong, vậy nên fan rất háo hức mong chờ Bạch Nguyệt Phạn Tinh sớm ngày khởi động.

Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức! - Ảnh 6Công bố tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc trong phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Đẹp như poster chính thức! - Ảnh 7

Bạch Nguyệt Phạn Tinh sẽ do IQIYI đầu tư sản xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Chu Nhuệ Bân. Đây là người đứng sau thành công của loạt phim ăn khách Hương Mật Tựa Khói Sương, Trường Ca Hành, Ninh An Như Mộng, Ngự Giao Ký, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường... 

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