Chưa lên sóng nhưng Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tiếp tục bị so sánh với dự án đình đám một thời của Trịnh Sảng

Mới đây, bộ phim cũng liên tục bị so sánh với Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của Trịnh Sảng và Dương Dương, nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu Dĩ Ái Vi Doanh có thể đại bạo như "siêu phẩm" đình đám năm 2016 hay không. Netizen đặt lên bàn cân so sánh, cả hai bộ phim đều được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc nổi tiếng, có dàn diễn viên chính là những tiểu hoa/tiểu sinh vô cùng hot (tại thời điểm lên sóng), có giá trị nhan sắc và thương mại cao.

Dĩ Ái Vi Doanh với sự kết hợp của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đang là bộ phim Hoa ngữ được khán giả rất mong chờ. Dù chưa phát sóng nhưng thời gian vừa qua, bộ phim đã nhận được nhiều lời bàn luận. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ có nét tương đồng với Cá Mực Hầm Mật của Dương Tử và Lý Hiện đóng trước đó.

Tuy nhiên, số ít cư dân mạng khác phản pháo dữ dội vì cho rằng tuy Vương Hạc Đệ có thể ngang tầm Dương Dương nhưng Bạch Lộc không thể so sánh với Trịnh Sảng. Mặc dù giờ đây, nàng "Bối Vy Vy" từng vướng phải loạt bê bối "chấn động" nhưng nhan sắc và lượng fan ở thời đỉnh cao sự nghiệp quả thực khó ai vượt qua.

Nhiều người cho rằng Bạch Lộc không thể so sánh với Trịnh Sảng..

Không những thế, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là một trong những bộ ngôn tình "huyền thoại" của màn ảnh Hoa ngữ, mở đầu cho trào lưu chuyển thể, khó mà vượt mặt. Khi "siêu phẩm' này ra mắt, không chỉ khiến tên tuổi tác giả, biên kịch, đạo diễn lên một tầm cao mới mà dàn diễn viên chính lẫn phụ cũng hot suốt nhiều năm sau đó. Để nói Dĩ Ái Vi Doanh có thể ngang tầm Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên thì khá khó, nhất là với tạo hình và màu phim được hé lộ ở trailer.

Để nói Dĩ Ái Vi Doanh có thể ngang tầm Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên thì khá khó.

Tuy nhiên, nhiều fan của nữ diễn viên Bạch Lộc tự tin cho rằng Dĩ Ái Vi Doanh hoàn toàn có thể là một tác phẩm Hoa ngữ ăn khách cuối năm 2023 này. Bởi trong các clip hậu trường được ê-kíp tung ra, màn kết hợp giữa Bạch Lộc với Vương Hạc Đệ khá tốt.

Được biết, Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Trêu Nhầm (tên khác: Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý) của tác giả Kiều Diêu.

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Trêu Nhầm (tên khác: Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý) của tác giả Kiều Diêu.

Bộ phim kể về Thời Yến (Vương Hạc Đệ thủ vai) – tổng tài của công ty Minh Dự Vân Sang – vừa đẹp trai lại nhiều tiền nhưng không vì có bối cảnh gia đình lớn mạnh mà ngồi yên hưởng thụ. Anh đã vượt qua giới hạn và định kiến của dư luận, tự mình kinh doanh và gây dựng sự nghiệp riêng.

Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc thủ vai) – một nữ phóng viên của báo Tài chính Kinh tế. Vì có ngoại hình xinh đẹp mà cô bị mọi người coi là bình hoa di động, xem nhẹ tài hoa và sự chuyên nghiệp của cô. Thế nhưng, cô đã dùng những tác phẩm xuất sắc chứng minh được thực lực của mình.

Hai người bọn họ gặp nhau, tạo nên một câu chuyện huyền thoại trong giới tài chính Giang Thành.

Thời Yến (Vương Hạc Đệ thủ vai) – tổng tài của công ty Minh Dự Vân Sang.

Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc thủ vai) – một nữ phóng viên của báo Tài chính Kinh tế.