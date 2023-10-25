Dân tình đếm ngược trước thời khắc Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc chính thức công bố chuyện 'yêu đương'

Ở thời điểm hiện tại, dân tình xôn xao đếm ngược trước thời khắc Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc chính thức công bố chuyện 'yêu đương'.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính dự kiến lên sóng vào ngày 1/11 tới trên nền tảng Mango TV. Trước đó, dự án cũng lộ hint lên sóng khi được xuất hiện trên trang giới thiệu phim sắp chiếu của nền tảng này. Điều này khiến dân tình nôn nao hóng chờ phim sớm được trình làng trên màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh đó, gần đây Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ gây sốt khi cùng nhau đi ghi hình chương trình Xin Chào Thứ 7 để quảng bá cho bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh. Sự xuất hiện của cặp đôi chính Trịnh Thư Ý và Thời Yến nhận được sự quan tâm rất lớn. Xuất hiện tại địa điểm ghi hình, Vương Hạc Đệ gây sốt khi hóa tổng tài Thời Yến lái siêu xe đi hẹn hò cùng bạn gái. Trong khi đó, Bạch Lộc lại xinh đẹp, đáng yêu trong tạo hình đơn giản. Cặp chị em này được nhận xét là đẹp đôi và chắc chắn sẽ bùng nổ màn ảnh khi Dĩ Ái Vi Doanh được lên sóng.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tuy có sự chênh lệch tuổi tác nhưng nhiều khán giả nhận xét cả hai vẫn rất đẹp đôi. Trong những phân cảnh tình tứ ở hậu trường được tung ra, dân tình đã bất ngờ với phản ứng hóa học của cặp đôi. Đặc biệt phân cảnh Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và Thời Yến (Vương Hạc Đệ) chạm mũi với nhau từng khiến dân mạng bùng nổ. Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai ‘cắm sừng’ ngoại tình với một cô gái giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của ‘trà xanh’, được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

'Tình cũ màn ảnh' của Vương Hạc Đệ bị chỉ trích vì để bánh mì Pháp dưới đất, lãng phí đồ ăn Mới đây, mạng xã hội bàn tán xôn xao trước sự việc 'tình cũ màn ảnh' của Vương Hạc Đệ để bánh mì Pháp dưới đất chụp hình khiến dân tình vô cùng bức xúc.

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