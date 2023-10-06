Chưa đóng máy, Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ lại được 500.000 người chờ lên sóng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính đã chính thức cán mốc 500.000 lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Có thể thấy, sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả dành cho bộ phim vô cùng lớn.

Kể từ khi khai máy đến nay, những hình ảnh hậu trường của Vương Hạc Đệ luôn gây sốt cộng đồng mạng. Theo đó, dù chỉ khoác lên mình những trang phục cổ trang đơn giản, quen mắt, thường thấy trong nhiều phim cổ trang Hoa ngữ khác nhưng nhờ thế lại càng tôn lên ngoại hình hút mắt cùng khí chất ‘đỉnh chóp’ của Vương Hạc Đệ càng thêm mong ngóng ngày bộ phim lên sóng.

Được biết, Vương Hạc Đệ đang là cái tên được dân tình săn đón nồng nhiệt nhờ cơn sốt Thương Lan Quyết. Một bộ phim tuy không quy tụ dàn cast lưu lượng, quyền lực nhưng lại mang về thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ, khiến nhiều diễn viên tuyến 1 phải ao ước.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp. Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.