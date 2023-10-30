Bạch Lộc liệu có 'vượt mặt' Dương Tử nhờ thành công của 'Dĩ Ái Vi Doanh'?

Sao quốc tế 30/10/2023 18:18

Tháng 11 năm nay hứa hẹn sẽ là cuộc đua đầy khốc liệt của loạt phim hiện đại, trong đó được quan tâm nhiều nhất có lẽ chính là Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính.

Bộ phim "Dĩ Ái Vi Doanh" do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào đầu tháng 11 trên đài Hồ Nam và iQIYI. Tuy nhiên, mới đây, xuất hiện một bài viết bày tỏ: “Liệu Dĩ có thể vượt qua được Cá Mực Hầm mật của Dương Tử và Lý Hiện hay không?”.

Ngay sau đó, bài viết này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Không thể phủ nhận được rằng cả hai dự án phim này có khá nhiều điểm tương đồng như nữ chính là lưu lượng hoa 90 đang hot, phim đề tài đô thị, phim chiếu trên đài vệ thị, nam chính điển trai.

Bạch Lộc liệu có 'vượt mặt' Dương Tử nhờ thành công của 'Dĩ Ái Vi Doanh'? - Ảnh 1Bạch Lộc liệu có 'vượt mặt' Dương Tử nhờ thành công của 'Dĩ Ái Vi Doanh'? - Ảnh 2

 

Nhiều khán giả cho rằng, cơ hội để Dĩ Ái Vi Doanh có thể bạo như Cá Mực Hầm Mật năm xưa rất lớn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều đó khó có thể xảy ra được. Bởi vì so với thời điểm năm 2019, những bộ phim hiện ngẫu ở hiện tại khó hot hơn do khán giả đặt rất cao vấn đề nội dung, hình ảnh. Đặc biệt là với những lưu lượng đang lên như Bạch Lộc – Vương Hạc Đệ thì lại càng có cái nhìn khắt khe hơn nữa.

 

Một số khác lại cho rằng, Dĩ Ái Vi Doanh chỉ cần kịch bản "không có lỗ hỏng" như bộ phim Pháo Hoa Nhân Gia Của Tôi (Dương Dương và Vương Sở Nhiên), phần hình ảnh đẹp, "phản ứng hóa học" giữa hai diễn viên chính tốt là có thể "bạo hồng". 

Bạch Lộc liệu có 'vượt mặt' Dương Tử nhờ thành công của 'Dĩ Ái Vi Doanh'? - Ảnh 3Bạch Lộc liệu có 'vượt mặt' Dương Tử nhờ thành công của 'Dĩ Ái Vi Doanh'? - Ảnh 4

Dĩ Ái Vi Doanh xoay quanh về phóng viên tài chính kinh tế Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) đang có sự nghiệp nở rộ. Để có được bản thảo, cô phải nhiều lần tìm gặp tổng giám đốc tập đoàn Minh Dự Vân Sang là Thời Yến (Vương Hạc Đệ) tiến hành phỏng vấn. Một phóng viên dùng ngòi bút của mình viết nên những bài báo tinh túy, khách quan quanh các ngành nghề. Một tổng tài giỏi đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng.

Quan điểm của Trịnh Thư Ý khi viết bài cũng rất đùng với ý Thời Yến, nên anh đồng ý đề xuất của Trịnh Thư Ý về series tin bài liên quan tới Minh Dự Vân Sang. Trịnh Thư Ý và Thời Yến cùng thảo luận và phân tích về ngành, về truyền thông và báo chí tài chính. Trong lĩnh vực của mỗi người, bọn họ cũng gặp không ít khó khăn khác nhau. Hai trái tim dần chung nhịp đập. 

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