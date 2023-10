Mối quan hệ đặc biệt của Bạch Lộc và cô trợ lý của mình

Khi được hỏi về ca khúc phù hợp với tình bạn của cả hai, trợ lý của Bạch Lộc đã chọn bài "Mình Không Muốn Để Cậu Một Mình" để thay lời muốn nói khiến nàng tiểu hoa 'nước mắt lưng tròng' ngay tại buổi concert. Trước đó, cô trợ lý này cũng từng chia sẻ với bạn thân: "Cậu từng nói rằng cậu rất hạnh phúc khi có mình ở bên. Thật ra thì cậu không biết đó thôi, cuộc đời của mình cũng đang được cậu soi sáng đó."

Không chỉ tốt tính với cô trợ lý bạn thân, Bạch Lộc cũng từng đối xử tốt với một người trợ lý cũ. Có một thời gian, nàng tiểu hoa vướng phải loạt chỉ trích vì những phát ngôn thiếu tôn trọng phụ nữ trong quá khứ. Ngay lập tức, người trợ lý cũ của cô nàng đã đăng tải đoạn video dài 10 phút nói về tính cách tốt đẹp của Bạch Lộc để 'ngầm' minh oan cho cô nàng, khẳng định tính cách tốt bụng và ấm áp của nữ diễn viên.

Theo đó, trong đoạn video, người trợ lý cũ đã tiết lộ lí do tại sao không làm việc cho Bạch Lộc nữa. Được biết, người này bị trầm cảm mức độ trung bình do áp lực công việc quá lớn và phải nghỉ việc. Bạn bè có giới thiệu một vài chuyên gia trị liệu tâm lý cho cô, nhưng lấy lý do chi phí cao nên cô không đi. Cô đã nói chuyện này với Bạch Lộc và bất ngờ là nữ diễn viên đã lập tức chuyển cho bạn của mình tiền 7-10 buổi trị liệu tâm lý. Thậm chí khi người trợ lý này nghỉ việc, Bạch Lộc vẫn duy trì quan hệ rất thân thiết.