Bạn trai cũ Bạch Lộc được khen kính nghiệp sau khi 'từ chối' yêu cầu của đạo diễn

Sao quốc tế 28/10/2023 13:40

Trương Lăng Hách đang nhận được nhiều lời khen ngợi vì thái độ chuyên nghiệp khi thực hiện một cảnh quay trong phim Độ Hoa Niên.

Mới đây, Trương Lăng Hách có cảnh quay bị nữ chính là công chúa Lý Dung đạp xuống hồ. Vì nước hồ ở trường quay khá bẩn và hơi sâu nên đạo diễn Độ Hoa Niên muốn sử dụng diễn viên đóng thế.  Tuy nhiên, Trương Lăng Hách từ chối yêu cầu này và khăng khăng muốn tự mình thực hiện cảnh quay.

Sau đó, khi nhân viên công tác hất nước lên người Trương Lăng Hách, anh cảm thấy vẫn chưa đủ chân thực nên tự mình giội nước từ trên đầu xuống. Nam diễn viên cũng đã thực hiện ngụp lặn dưới hồ trong một thời gian không hề ngắn để thực hiện cảnh quay nói trên. Thái độ kính nghiệp, tận tâm với công việc của nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bạn trai cũ Bạch Lộc được khen kính nghiệp sau khi 'từ chối' yêu cầu của đạo diễn - Ảnh 1Bạn trai cũ Bạch Lộc được khen kính nghiệp sau khi 'từ chối' yêu cầu của đạo diễn - Ảnh 2Bạn trai cũ Bạch Lộc được khen kính nghiệp sau khi 'từ chối' yêu cầu của đạo diễn - Ảnh 3

Mặc dù chỉ là một việc nhỏ nhưng cũng có thể chứng tỏ được thái độ làm việc nghiêm túc của diễn viên trẻ, mong muốn mang tới cho khán giả những thước phim chân thực nhất.

Trong khi đó, người hâm mộ Trương Lăng Hách cho rằng đây là trách nhiệm và thái độ cần có cơ bản của một diễn viên. Vậy nên dù có hơi xót xa vì thần tượng ngụp lặn trong nước hồ bẩn nhưng cũng không hề có động thái tâng bốc, tung hô quá đà để gây phản cảm cho người qua đường.

Bạn trai cũ Bạch Lộc được khen kính nghiệp sau khi 'từ chối' yêu cầu của đạo diễn - Ảnh 4Bạn trai cũ Bạch Lộc được khen kính nghiệp sau khi 'từ chối' yêu cầu của đạo diễn - Ảnh 5Bạn trai cũ Bạch Lộc được khen kính nghiệp sau khi 'từ chối' yêu cầu của đạo diễn - Ảnh 6

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, từng tham gia nhiều bộ phim như Thiếu Nữ Đại Nhân, Thương Lan Quyết, Anh Ấy Bước Ra Từng Ánh Lửa, Vân Chi Vũ,… Những tác phẩm chưa lên sóng của anh cũng khá chất lượng và được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trương Lăng Hách như Ninh An Như Mộng, Tứ Hải Trọng Minh, Cát Tinh Cao Chiếu.

Với bộ phim cổ trang Độ Hoa Niên, theo nguyên tác, nhân vật Lý Dung là trưởng công chúa tính tình phóng khoáng và kiêu ngạo. Trong khi đó, phò mã Bùi Văn Tuyên lại hòa nhã, hướng nội. Đáng nói hơn, Bùi Văn Tuyên đã có người thương nhưng lại buộc phải cưới Lý Dung nên chưa bao giờ để cô trong lòng.

Suốt 30 năm trời ở cạnh nhau, giữa họ chỉ có hai chữ quyền thế mà thôi. Cuối cùng, cặp đôi bị chia rẽ rồi chết đi trong tiếc hận. Tuy nhiên, sự kiện này lại đánh dấu một khởi đầu mới cho Bùi Văn Tuyên và Lý Dung khi mà họ có cơ hội quay về thời điểm 18 tuổi. Từ đây, câu chuyện của hai người rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

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