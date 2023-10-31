Lý do địa vị Bạch Lộc sẽ 'rơi vào nguy hiểm' nếu Dĩ Ái Vi Doanh không thành công bùng nổ

Sao quốc tế 31/10/2023 14:45

"Dĩ ái vi doanh" của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ đang là bộ phim Hoa ngữ được khán giả rất mong chờ.

"Dĩ ái vi doanh" do Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ đóng chính đang là bộ phim Hoa ngữ được khán giả rất mong chờ. Phim dự kiến lên sóng vào đầu tháng 11 tới. Đây được xem là dự án đánh dấu màn trở lại của diễn viên Bạch Lộc sau thành công của "Trường Nguyệt Tẫn Minh".

Bên cạnh đó, bộ phim sẽ chiếu trên đài Hồ Nam và iQIYI. Chính vì thế càng làm cho khán giả mong chờ vào dự án này hơn nữa. Tuy phim chưa phát sóng nhưng mới đây, nhiều khán giả đã bàn luận về tác phẩm này. 

Lý do địa vị Bạch Lộc sẽ 'rơi vào nguy hiểm' nếu Dĩ Ái Vi Doanh không thành công bùng nổ - Ảnh 1

Cho đến hiện tại, Chiêu Diêu là bộ phim duy nhất mà Bạch Lộc đóng phiên 1 có được sự nổi tiếng ở mức khá. Còn lại những tác phẩm khác như Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh, dù khá được yêu thích nhưng Bạch Lộc chỉ là phiên 2, thực tích phim không được tính cho nữ diễn viên. Hơn nữa, tất cả những bộ phim trên đều chưa được tính là thực sự bùng nổ, đem lại thu hoạch lớn cho Bạch Lộc. 

 

Nữ diễn viên sinh năm 1994, được xếp vào hàng tiểu hoa 90 nhưng thành tích lẫn lưu lượng thua xa Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử. Vì lẽ đó, fan Bạch Lộc thường so kè thực tích với lứa 95 nhưng trên thực tế thì chỉ có thể ngang ngửa về danh tiếng với Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, còn thành tích phim ảnh thì chưa bằng.

Lý do địa vị Bạch Lộc sẽ 'rơi vào nguy hiểm' nếu Dĩ Ái Vi Doanh không thành công bùng nổ - Ảnh 2Lý do địa vị Bạch Lộc sẽ 'rơi vào nguy hiểm' nếu Dĩ Ái Vi Doanh không thành công bùng nổ - Ảnh 3

Tài nguyên của Bạch Lộc rất phong phú, từ hiện đại cho tới cổ trang đều là những kịch bản đặc sắc. Không chỉ vậy, cô còn đóng phim chính kịch cùng Âu Hào. Tuy nhiên, dù là độ nổi tiếng hay diễn xuất của Bạch Lộc đều không theo kịp những tài nguyên này.

Bộ phim được kỳ vọng bậc nhất của Bạch Lộc là Ninh An Như Mộng thì vì nhiều lý do mà có khả năng không thể lên sóng. Hiện tại, Bạch Lộc chỉ có thể hy vọng vào Dĩ Ái Vi Doanh để giúp mình giữ vững địa vị.

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Tháng 11 năm nay hứa hẹn sẽ là cuộc đua đầy khốc liệt của loạt phim hiện đại, trong đó được quan tâm nhiều nhất có lẽ chính là Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính.

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