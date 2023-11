Vừa công bố lịch chiếu, Dĩ Ái Vi Doanh của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã lập thành tích khủng

Trong số các bộ phim Hoa ngữ chuyển thể 2023, Dĩ Ái Vi Doanh với sự góp mặt của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính đã nhanh chóng gây sốt ngay khi phía đoàn làm phim công bố lịch chiếu.

Dĩ Ái Vi Doanh gây sốt ngay khi phía đoàn làm phim công bố lịch chiếu.

Được dự đoán sẽ tạo được tiếng vang lớn, nên chỉ vừa công bố lịch chiếu được 4 tiếng, Dĩ Ái Vi Doanh đã thu về thành tích khủng. Cụ thể, bộ phim đã nhanh chóng cán mốc hơn 1 triệu lượt đặt thông báo xem phim trên MangoTV. Đây chính là thành tích khủng mà hiếm có bộ phim đạt được thời gian qua ngoài Ninh An Như Mộng. Ninh An Như Mộng là dự án đã vượt mốc 7 triệu lượt đặt xem trước và đang đứng top đầu danh sách phim được mong đợi lên sóng nhất. Thế nhưng, đến giờ Ninh An Như Mộng vẫn chưa thể chiếu.