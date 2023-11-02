Vừa công bố lịch chiếu, Dĩ Ái Vi Doanh của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã lập thành tích khủng

Phim mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã thu về thành tích khủng khi vừa công bố lịch chiếu.
- Chưa lên sóng nhưng Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tiếp tục bị so sánh với dự án đình đám một thời của Trịnh Sảng
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Trong số các bộ phim Hoa ngữ chuyển thể 2023, Dĩ Ái Vi Doanh với sự góp mặt của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính đã nhanh chóng gây sốt ngay khi phía đoàn làm phim công bố lịch chiếu.
Được dự đoán sẽ tạo được tiếng vang lớn, nên chỉ vừa công bố lịch chiếu được 4 tiếng, Dĩ Ái Vi Doanh đã thu về thành tích khủng. Cụ thể, bộ phim đã nhanh chóng cán mốc hơn 1 triệu lượt đặt thông báo xem phim trên MangoTV. Đây chính là thành tích khủng mà hiếm có bộ phim đạt được thời gian qua ngoài Ninh An Như Mộng. Ninh An Như Mộng là dự án đã vượt mốc 7 triệu lượt đặt xem trước và đang đứng top đầu danh sách phim được mong đợi lên sóng nhất. Thế nhưng, đến giờ Ninh An Như Mộng vẫn chưa thể chiếu.
Nhiều khán giả cho rằng, Dĩ Ái Vi Doanh may mắn hơn Ninh An Như Mộng vì vừa được chiếu đài vừa được chiếu mạng. Tuy nhiên, dự án phim này vẫn khiến nhiều người lo lắng đặc biệt là trailer mới tung ra của phim thu về nhiều phản hồi không tốt. Đây có thể sẽ là nguyên nhân khiến Dĩ Ái Vi Doanh không được lòng khán giả thời gian tới.
Được biết, Dĩ Ái Vi Doanh được cải biên từ tiểu thuyết Chọc Nhầm của tác giả Kiều Diêu, xoay quanh hành trình sự nghiệp, mối tình đẹp như mơ giữa phóng viên tài chính xinh đẹp Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và tổng tài bá đạo Thời Yến (Vương Hạc Đệ).
Thông tin phim lên sóng khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, vì suốt 1 năm qua, đoàn phim trải qua không ít khó khăn. Ngoài ra, màn kết hợp giữa hai 'visual đỉnh cao' trong câu chuyện lãng mạn đầy thú vị khiến người xem háo hức mong chờ.