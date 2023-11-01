Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lên sóng vào ngày 3/11, nhưng bị 'cướp' suất chiếu giờ vàng bởi sao nữ này

Sao quốc tế 01/11/2023 18:18

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 3/11. Tuy nhiên, bộ phim này phải chờ đến 5/11 mới có thể chiếu trên đài truyền hình Hồ Nam.

Trước đó, bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ đóng chính sẽ lên sóng khung giờ vàng – 20h, của đài Hồ Nam. Tuy nhiên, bộ phim lại bị đẩy xuống khung giờ khuya – 22h ngày 5/11. Do đó, suất chiếu giờ vàng được dành cho phim Nghịch Lý Cực Tốc do Kha Giai Yến, Trạch Tử Lộ đóng chính. 

 

Việc mất suất chiếu ở khung giờ vàng sẽ gây bất lợi cho Dĩ Ái Vi Doanh trong việc tiếp cận khán giả, đồng thời cũng không đảm bảo rating được tốt như kỳ vọng. Đây là bộ phim nhất phiên chiếu đài của Bạch Lộc nên thành tích phim ảnh hưởng nhiều tới địa vị của cô.

Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lên sóng vào ngày 3/11, nhưng bị 'cướp' suất chiếu giờ vàng bởi sao nữ này - Ảnh 1

Cư dân mạng nhận xét rằng đề tài của Dĩ Ái Vi Doanh không quá chất lượng, là kiểu tình yêu tổng tài – Lọ Lem như trong ngôn tình đời đầu. Hơn nữa, phim còn vướng lùm xùm của nhà sản xuất nên dù có hai lưu lượng là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ thì vẫn khó giành suất chiếu đẹp.

Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lên sóng vào ngày 3/11, nhưng bị 'cướp' suất chiếu giờ vàng bởi sao nữ này - Ảnh 2

Nếu so sánh với nữ chính Kha Giai Yến của Nghịch Lý Cực Tốc thì quả thực Bạch Lộc còn kém xa. Kha Giai Yến từng ghi dấu ấn ở những tác phẩm truyền hình như Gái Văn Phòng, Hãy Nói Anh Yêu Em, Phải Lấy Người Như Em, Muốn Gặp Anh,... Trong đó, Phải Lấy Người Như Em (chiếu năm 2015 - 2016) giúp Kha Giai Yến thắng giải Thị hậu Kim Chung lần đầu tiên trong sự nghiệp. 4 năm sau, cô một lần nữa mang về tượng vàng quý giá với phim Muốn Gặp Anh bản truyền hình.

Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lên sóng vào ngày 3/11, nhưng bị 'cướp' suất chiếu giờ vàng bởi sao nữ này - Ảnh 3

Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều phim điện ảnh như Phố Đèn Đỏ (Monga), Anh Hùng Chợ Đêm, Bách Nhật Cáo Biệt (Zinnia Flower), Nhân Chứng (Who Killed Cock Robin)… Năm 2009, Liên hoan phim Đài Bắc, cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Monga.

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