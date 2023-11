Trước thềm lên sóng Người Tình Hệ Chữa Lành, La Vân Hi lộ khoảnh khắc khóa môi tình mới ngượng ngùng nhưng cực ngọt

đầu tháng 11 năm 2023 được hứa hẹn là khoảng thời gian “đua nhau” giữa các bộ phim ngôn tình lãng mạn của các nền tảng. Nối tiếp bộ phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió của Cung Tuấn và Chung Sở Hi mới “mở bát” lên sóng gần đây, ngày 30/10/2023, bộ phim Người Tình Hệ Chữa Lành do La Vân Hi và Chương Nhược Nam thủ vai chính cũng xác nhận sẽ lên sóng vào ngày 2/11/2023.