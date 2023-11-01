Trước thềm lên sóng Người Tình Hệ Chữa Lành, La Vân Hi lộ khoảnh khắc khóa môi tình mới ngượng ngùng nhưng cực ngọt

Sao quốc tế 01/11/2023 10:41

Khoảnh khắc ngượng ngùng của cặp đôi La Vân Hi và Chương Nhược Nam khiến cư dân mạng không khỏi thích thú và đẩy thuyền cực mạnh.

đầu tháng 11 năm 2023 được hứa hẹn là khoảng thời gian “đua nhau” giữa các bộ phim ngôn tình lãng mạn của các nền tảng. Nối tiếp bộ phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió của Cung Tuấn và Chung Sở Hi mới “mở bát” lên sóng gần đây, ngày 30/10/2023, bộ phim Người Tình Hệ Chữa Lành do La Vân Hi Chương Nhược Nam thủ vai chính cũng xác nhận sẽ lên sóng vào ngày 2/11/2023.

Trước thềm lên sóng Người Tình Hệ Chữa Lành, La Vân Hi lộ khoảnh khắc khóa môi tình mới ngượng ngùng nhưng cực ngọt - Ảnh 1

Quy tụ 2 diễn viên trẻ thực lực, nên bộ phim thu hút sự quan tâm, chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Mới đây, 1 đoạn video hậu trường vừa được YOUKU đăng tải đang là một trong đề tài nóng hổi trên mạng xã hội, với độ thảo luận cao. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc La Vân Hi và Chương Nhược Nam thực hiện cảnh khóa môi và sau đó là giây phút ngượng ngùng nhưng đầy đáng yêu của cặp đôi. 

Trước thềm lên sóng Người Tình Hệ Chữa Lành, La Vân Hi lộ khoảnh khắc khóa môi tình mới ngượng ngùng nhưng cực ngọt - Ảnh 2

Sau khi chứng kiến màn tương tác của cả hai trên phim trường cùng cảnh hôn, dân tình lại càng thêm chờ mong tới ngày Người Tình Chữa Lành lên sóng, đồng thời "lên thuyền" couple ngay và luôn. 

Trước thềm lên sóng Người Tình Hệ Chữa Lành, La Vân Hi lộ khoảnh khắc khóa môi tình mới ngượng ngùng nhưng cực ngọt - Ảnh 3

Người yêu hệ chữa lành được dựa trên tiểu thuyết The Healer của Chanh Vũ Yên. Trước đó, phim có tên Khi tình yêu gặp được Darwin. Tuy nhiên, sau khi kiểm duyệt để lên sóng, bộ phim này đã đổi tên. 

Trong phim, La Vân Hi vào vai bác sĩ khoa thần kinh Cố Vân Tranh. Khi đang công tác ở châu Phi, anh đã gặp Tô Vi An (Chương Nhược Nam). Cả hai nảy sinh tình cảm trong quá trình chiến đấu chống lại bệnh Huntington. Trong khi Cố Vân Tranh giúp Vi An thoát khỏi căn bệnh hiếm gặp, thì cô sinh viên cũng giúp anh chữa lành những vết thương tâm lý.

Trước thềm lên sóng Người Tình Hệ Chữa Lành, La Vân Hi lộ khoảnh khắc khóa môi tình mới ngượng ngùng nhưng cực ngọt - Ảnh 4

Là phim tình cảm đô thị về đề tài y học, Người yêu hệ chữa lành nhận nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ khi bắt đầu dự án. Đặc biệt, hai diễn viên chính của phim đều sở hữu ngoại hình đẹp, diễn xuất ổn định nên càng được khán giả mong chờ hơn.

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