Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn

Người Tình Chữa Lành của La Vân Hi đã chính thức lên sóng ngày 2/11. Những tưởng phim sẽ kém nổi khi chiếu trên nền tảng YOUKU, kèm với đó là thành tích trên các BXH phim, số liệu vô cùng bình thường. Nào ngờ, kể từ lúc bắt đầu lên sóng đài CCTV8, Người Tình Chữa Lành lại khá được chào đón. Theo đó, tính đến hiện tại, rating trung bình phim ghi nhận 1.014%, rating cao nhất phim đạt được là 1.246% (tập 34).



Người Tình Chữa Lành của La Vân Hi đã chính thức lên sóng ngày 2/11.

Kể từ lúc bắt đầu lên sóng đài CCTV8, Người Tình Chữa Lành lại khá được chào đón.

Thậm chí, khi đem so sánh với Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió của Cung Tuấn, Chung Sở Hy - chiếu đài Đông Phương, hay Băng Vũ Hỏa của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu - chiếu lại trên đài Giang Tô, thì rating của Người Tình Chữa Lành lại vượt bậc hơn hẳn. Bên cạnh đó rating phim trên hai nền tảng dữ liệu khác là Khốc Vân và CVB cũng rất ổn áp với 1.5139% và 1.278%.