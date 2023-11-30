Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn

Sao quốc tế 30/11/2023 09:20

Dự án phim mới của La Vân Hi đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Người Tình Chữa Lành của La Vân Hi đã chính thức lên sóng ngày 2/11. Những tưởng phim sẽ kém nổi khi chiếu trên nền tảng YOUKU, kèm với đó là thành tích trên các BXH phim, số liệu vô cùng bình thường. Nào ngờ, kể từ lúc bắt đầu lên sóng đài CCTV8, Người Tình Chữa Lành lại khá được chào đón. Theo đó, tính đến hiện tại, rating trung bình phim ghi nhận 1.014%, rating cao nhất phim đạt được là 1.246% (tập 34). 

Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn - Ảnh 1
Người Tình Chữa Lành của La Vân Hi đã chính thức lên sóng ngày 2/11.
Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn - Ảnh 2
Kể từ lúc bắt đầu lên sóng đài CCTV8, Người Tình Chữa Lành lại khá được chào đón.

Thậm chí, khi đem so sánh với Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió của Cung Tuấn, Chung Sở Hy - chiếu đài Đông Phương, hay Băng Vũ Hỏa của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu - chiếu lại trên đài Giang Tô, thì rating của Người Tình Chữa Lành lại vượt bậc hơn hẳn. Bên cạnh đó rating phim trên hai nền tảng dữ liệu khác là Khốc Vân và CVB cũng rất ổn áp với 1.5139% và 1.278%. 

Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn - Ảnh 3
Người Tình Chữa Lành lại vượt bậc hơn hẳn so với Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió và Băng Vũ Hỏa.

Bên cạnh những thành tích trên, Người Tình Chữa Lành còn lọt vào top 10 những phim chiếu giờ thứ kim của CCTV8 từ năm 2020 đến nay có tỷ suất người xem cao nhất. 

Người Tình Chữa Lành được cải biên dựa trên tiểu thuyết ăn khách Người Chữa Lành của tác giả Ninh Mông Vũ Yên. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa chuyên gia phẫu thuật thần kinh Cố Vân Tranh (La Vân Hi) và cô sinh viên y khoa mắc bệnh hiểm nghèo Tô Vi An (Chương Nhược Nam).

Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn - Ảnh 4
Người Tình Chữa Lành được cải biên dựa trên tiểu thuyết ăn khách Người Chữa Lành của tác giả Ninh Mông Vũ Yên.
Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn - Ảnh 5
Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa chuyên gia phẫu thuật thần kinh Cố Vân Tranh và cô sinh viên y khoa mắc bệnh hiểm nghèo Tô Vi An. 

Cả hai nảy sinh tình cảm trong quá trình chiến đấu chống lại bệnh Huntington. Trong khi Cố Vân Tranh giúp Vi An thoát khỏi căn bệnh hiếm gặp, thì cô sinh viên cũng giúp anh chữa lành những vết thương tâm lý.

Là phim tình cảm đô thị về đề tài y học, Người yêu hệ chữa lành nhận nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ khi bắt đầu dự án. Đặc biệt, hai diễn viên chính của phim đều sở hữu ngoại hình đẹp, diễn xuất ổn định nên luôn được khán giả ngóng chờ.

Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn - Ảnh 6
Hai diễn viên chính của phim đều sở hữu ngoại hình đẹp, diễn xuất ổn định nên luôn được khán giả ngóng chờ.
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