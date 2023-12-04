Sau thành công của Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được nhiều hàng 'để mắt', khoe nhan sắc ấn tượng ở trời Tây

Sao quốc tế 04/12/2023 15:16

Với sức hút và danh tiếng ở thời điểm hiện tại, Bạch Lộc liên tục được các nhãn hàng để mắt tới và trao cho những biệt đãi lớn.

Bạch Lộc hiện đang là gương mặt nhận được sự quan tâm của cả giới truyền thông và công chúng sau khi hai bộ phim mà cô nàng đóng chính là Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng đóng chính kết thúc. 

Sau thành công của Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được nhiều hàng 'để mắt', khoe nhan sắc ấn tượng ở trời Tây - Ảnh 1Sau thành công của Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được nhiều hàng 'để mắt', khoe nhan sắc ấn tượng ở trời Tây - Ảnh 2

Với độ hot hiện tại, nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều cơ hội hợp tác với các nhãn hàng có tên tuổi với biệt đãi khủng. 

Mới đây, Bazaar đã tung loạt bộ ảnh quảng bá cho thương hiệu Florasis của Bạch Lộc trong chuyến đi tại Paris khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Trong loạt ảnh, Bạch Lộc gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo nhưng không kém phần thơ mộng. Bên cạnh đó, thần thái của nữ diễn viên Ninh An Như Mộng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả vì tự nhiên và đã bớt đơ cứng. 

Sau thành công của Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được nhiều hàng 'để mắt', khoe nhan sắc ấn tượng ở trời Tây - Ảnh 3

Nữ diễn viên diện cả cây đen quyền lực, phối với nhiều phụ kiện lạ như túi tua rua, đai lưng... cùng với loạt phụ kiện tóc càng làm tôn thêm nhan sắc chín muồi của mỹ nhân sinh năm 1994.

Sau thành công của Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được nhiều hàng 'để mắt', khoe nhan sắc ấn tượng ở trời Tây - Ảnh 4

Trước khi trở thành nàng tiểu hoa hot của làng phim ảnh Hoa ngữ, Bạch Lộc là người mẫu ảnh và cũng là một hotgirl nổi tiếng. Khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng mảnh mai, nụ cười tươi tắn nên dù cao chỉ 1,65 m Bạch Lộc vẫn có lượng fan khá cao. 

Sau thành công của Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được nhiều hàng 'để mắt', khoe nhan sắc ấn tượng ở trời Tây - Ảnh 5

Khi bước chân vào làng phim ảnh Hoa ngữ, mỹ nhân Trường An Như Cố liên tục lọt top sao nữ đỉnh lưu (có lượng fan lớn) vì khả năng diễn xuất chân thật, đa dạng, thái độ kính nghiệp và hướng chọn kịch bản tốt. Bởi thế mà sự nghiệp của cô nàng lên như diều gặp gió. 

Sau thành công của Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được nhiều hàng 'để mắt', khoe nhan sắc ấn tượng ở trời Tây - Ảnh 6

Tuy thành công ở lĩnh vực phim ảnh nhưng nữ chính của Dĩ Ái Vi Doanh chưa có nhiều "đát diễn"với hạng mục thời trang. Thậm chí có thời điểm, cô bị cư dân mạng và các chuyên gia thời trang xếp vào nhóm "tứ đại phèn nữ" bởi gu thời trang kém sang dù có dát lên người bao nhiêu bộ đồ hàng hiệu.

Bạch Lộc gây tranh cãi khi ngầm tuyên bố bản thân bị 'bạo lực mạng' nhiều năm

Bạch Lộc gây tranh cãi khi ngầm tuyên bố bản thân bị 'bạo lực mạng' nhiều năm

Bạch Lộc đang là tâm điểm của dư luận khi liên tục dính các ồn ào sau khi các dự án như "Dĩ ái vi doanh" và "Ninh an như mộng" kết thúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc gây tranh cãi khi ngầm tuyên bố bản thân bị 'bạo lực mạng' nhiều năm

Bạch Lộc gây tranh cãi khi ngầm tuyên bố bản thân bị 'bạo lực mạng' nhiều năm

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

So kè ảnh chưa qua chỉnh sửa, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y ‘thua thảm’ trước một mỹ nhân mới nổi này

So kè ảnh chưa qua chỉnh sửa, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y ‘thua thảm’ trước một mỹ nhân mới nổi này

Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả

Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều