Sau thành công của Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được nhiều hàng 'để mắt', khoe nhan sắc ấn tượng ở trời Tây

Bạch Lộc hiện đang là gương mặt nhận được sự quan tâm của cả giới truyền thông và công chúng sau khi hai bộ phim mà cô nàng đóng chính là Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng đóng chính kết thúc.

Mới đây, Bazaar đã tung loạt bộ ảnh quảng bá cho thương hiệu Florasis của Bạch Lộc trong chuyến đi tại Paris khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Trong loạt ảnh, Bạch Lộc gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo nhưng không kém phần thơ mộng. Bên cạnh đó, thần thái của nữ diễn viên Ninh An Như Mộng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả vì tự nhiên và đã bớt đơ cứng.

Với độ hot hiện tại, nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều cơ hội hợp tác với các nhãn hàng có tên tuổi với biệt đãi khủng.

Nữ diễn viên diện cả cây đen quyền lực, phối với nhiều phụ kiện lạ như túi tua rua, đai lưng... cùng với loạt phụ kiện tóc càng làm tôn thêm nhan sắc chín muồi của mỹ nhân sinh năm 1994.

Trước khi trở thành nàng tiểu hoa hot của làng phim ảnh Hoa ngữ, Bạch Lộc là người mẫu ảnh và cũng là một hotgirl nổi tiếng. Khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng mảnh mai, nụ cười tươi tắn nên dù cao chỉ 1,65 m Bạch Lộc vẫn có lượng fan khá cao.

Khi bước chân vào làng phim ảnh Hoa ngữ, mỹ nhân Trường An Như Cố liên tục lọt top sao nữ đỉnh lưu (có lượng fan lớn) vì khả năng diễn xuất chân thật, đa dạng, thái độ kính nghiệp và hướng chọn kịch bản tốt. Bởi thế mà sự nghiệp của cô nàng lên như diều gặp gió.

Tuy thành công ở lĩnh vực phim ảnh nhưng nữ chính của Dĩ Ái Vi Doanh chưa có nhiều "đát diễn"với hạng mục thời trang. Thậm chí có thời điểm, cô bị cư dân mạng và các chuyên gia thời trang xếp vào nhóm "tứ đại phèn nữ" bởi gu thời trang kém sang dù có dát lên người bao nhiêu bộ đồ hàng hiệu.