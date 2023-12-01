So kè ảnh chưa qua chỉnh sửa, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y ‘thua thảm’ trước một mỹ nhân mới nổi này

Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y là hai mỹ nhân hàng đầu dàn tiểu hoa 90 có sự nghiệp và nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng có lúc phải chào thua trước một mỹ nhân khi đọ ảnh chưa qua chỉnh sửa thế này.

Bên cạnh thước đo về mặt diễn xuất, nhan sắc của các mỹ nhân hàng đầu xứ Trung cũng thường xuyên được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của các tiểu Hoa hàng đầu Cbiz hiện nay. So kè ảnh chưa qua chỉnh sửa, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y ‘thua thảm’ trước Điền Hi Vi. Mới đây, blogger đã tổng hợp ảnh trước và sau khi photoshop của một số diễn viên nổi tiếng Trung Quốc tại thảm đỏ các sự kiện, trong đó được quan tâm nhất chắc hẳn phải là Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y và Điền Hi Vi. Kết quả được nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y khi thiếu công cụ chỉnh sửa phải chào thua trước vẻ đẹp tươi sáng và tự nhiên của Điền Hi Vi.

Nhan sắc của Bạch Lộc không có quá nhiều khác biệt so với hình ảnh được chỉnh sửa. So kè trong loạt hình ảnh chưa qua chỉnh sửa với hình ảnh được phòng làm việc đăng tải, có thể thấy cả Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đều không có quá nhiều khác biệt so với hình ảnh được phòng làm việc đăng tải. Tuy vẫn có những khuyết điểm như gương mặt thiếu thon gọn, lớp trang điểm quá dày nhưng hai mỹ nhân cùng lứa vẫn được khán giả dành cho nhiều lời khen vì nhan sắc và thần thái không hề kém ảnh đã qua chỉnh sửa là bao. Cúc Tịnh Y cũng rất thu hút dù hình ảnh chưa được chỉnh sửa. Thế nhưng, nếu đem ra so sánh với Điền Hi Vi, cả Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y rõ ràng đều phải chịu thua trước vẻ đẹp tươi sáng và tự nhiên của đàn em. Nhất là trong những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa tại sự kiện đêm hội mới nhất của IQIYI được đăng tải, Điền Hi Vi đã trở thành gương mặt được cư dân mạng săn lùng ráo riết vì quá xinh đẹp. Nữ diễn viên họ Điền được nhiều người dành tặng cho danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất trong ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Nhưng khi so sánh với Điền Hi Vi, cả Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y rõ ràng đều phải chịu thua trước vẻ đẹp tươi sáng và tự nhiên của đàn em. Theo QQ, trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả dành lời khen tặng cho vóc dáng, khí chất và cả tham vọng nghề nghiệp của Điền Hi Vi. QQ đánh giá lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi tiếng như Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư đều bị nhận xét là có ngoại hình kém nổi bật, thậm chí nằm trong danh sách "phổ nữ". Trong khi đó, Điền Hi Vi luôn vào top mỹ nhân cùng thế hệ. Điền Hi Vi có gương mặt ngọt ngào thu hút khán giả. Ngôi sao sinh năm 1997 không chỉ có chiều cao 1,68 m, cô còn có vòng eo thon gọn, vóc dáng thon gầy, tỷ lệ cân xứng dù mặc đồ cổ trang nhiều lớp vẫn thanh thoát nhẹ nhàng. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới. Bên cạnh đó, Điền Hi Vi có gương mặt ngọt ngào. Sự tương phản giữa nhan sắc ngọt ngào cùng tính cách phóng khoáng giúp Điền Hi Vi thu hút khán giả. Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật. Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm. Sắp tới, khán giả gặp lại cô trong dự án cổ trang Đại Phụng đả canh nhân đóng cùng Vương Hạc Đệ. Trong sự kiện Đêm hội Gào Thét, Điền Hi Vi đạt giải Nữ diễn viên nhảy vọt của năm do iQiYi trao. Bên cạnh đó bộ phim Điền canh kỷ do cô đảm nhận vai nữ chính cũng nhận giải Phim truyền hình xuất sắc của năm. Theo QQ, Điền canh kỷ là tác phẩm có chủ đề về nông thôn thời cổ đại, thổi làn gió mới vào các tác phẩm truyền hình. Bộ phim mở đầu với 7,5 điểm chất lượng trên trang Douban. Điền Hi Vi dù chỉ được giao vai nữ chính trong dự án nhỏ vẫn tạo được những thành tích tốt, danh tiếng phát triển vượt bậc, tạo ấn tượng đẹp với người xem. Sắp tới, khán giả gặp lại cô trong dự án cổ trang Đại Phụng đả canh nhân (Người gõ mõ cầm canh ở Đại Phụng) đóng cùng Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi hợp tác trong phim mới, ‘gấp đôi visual’, đẹp như trong tranh khiến khán giả ‘xỉu up xỉu down’ Nhan sắc của cặp đôi Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi trong phim Đại Phụng Đả Canh Nhân nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả vì “gấp đôi visual”, người như “búp bê cổ trang” người đẹp như xé sách bước ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-ke-anh-chua-qua-chinh-sua-bach-loc-cuc-tinh-y-thua-tham-truoc-mot-my-nhan-moi-noi-nay-634827.html