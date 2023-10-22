Dù không sở hữu lưu lượng 'khủng', Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi vẫn gây chú ý trong "Điền canh kỷ" vì điều này

Sao quốc tế 22/10/2023 07:30

"Điền canh kỷ" do Tăng Thuấn Hy, Điền Hi Vi đóng chính đang là bộ phim Hoa ngữ đang phát sóng và nhận về những đánh giá tích cực từ phía khán giả.

Ngay từ đầu, "Điền canh kỷ" do Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi đóng chính khiến nhiều khán giả không tin rằng dự án này có thể thành công. bởi vì bộ phim này không có sự góp mặt của những ngôi sao lớn. Ngoài ra, độ phủ sóng truyền thông của phim cũng không cao.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, "Điền canh kỷ" đang là bộ phim nhận về sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Cụ thể, bộ phim khiến người xem dễ chịu khi theo dõi, từ đó tạo hiệu ứng tích cực. Sau 5 tiếng, phim đã vượt mốc 6.000 nhiệt, 14 tiếng phá 6.500 nhiệt, 16 tiếng phá 7.000 nhiệt.

Đây được xem là thành tích đáng ngưỡng mộ với một dự án kinh phí không cao, thậm chí không có ngôi sao rating để "gánh" phim.

Dù không sở hữu lưu lượng 'khủng', Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi vẫn gây chú ý trong 'Điền canh kỷ' vì điều này - Ảnh 1Dù không sở hữu lưu lượng 'khủng', Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi vẫn gây chú ý trong 'Điền canh kỷ' vì điều này - Ảnh 2

Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi cũng nhận về nhiều lời khen khi tham gia dự án này. Nhiều khán đánh giá cặp đôi có diễn xuất khá tự nhiên và được tạo hình khá chuẩn theo nhân vật trong nguyên tác.

Sau khi tham gia dự án này, danh tiếng của Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi tăng cao. Độ nhận diện truyền thông của cặp đôi ngày một phủ sóng mạnh mẽ. Lượng người theo dõi Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi tăng mạnh trên mạng xã hội. Theo đó, không ít khán giả kì vọng, cả hai sẽ có những bước tiến tốt trong sự nghiệp sắp tới.

Ngoài ra, phần hình ảnh và góc máy cũng nhận được nhiều khen ngợi. Phim đa phần quay cảnh thực, ít xài phông xanh.

Dù không sở hữu lưu lượng 'khủng', Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi vẫn gây chú ý trong 'Điền canh kỷ' vì điều này - Ảnh 3Dù không sở hữu lưu lượng 'khủng', Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi vẫn gây chú ý trong 'Điền canh kỷ' vì điều này - Ảnh 4

"Điền canh kỷ" kể về cô gái hiện đại Liên Mạn Nhi lạc vào làng quê cổ đại, gặp gỡ đại gia đình Liên gia, sau đó gặp gỡ nam chính bí ẩn kiêu ngạo Thẩm Nặc. Cả hai cùng thuyết phục người thân gia đình, trồng trọt và làm giàu, dần dần hiểu và yêu nhau. Trong một không gian hỗn loạn, họ thu hoạch trứng gà, chăm sóc lúa mì… Phim có sự tham gia hai ngôi sao gần đây gây nhiều chú ý là Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi.

Lý do bộ phim 'Điền canh kỷ' của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy vẫn lôi cuốn khán giả dù không sở hữu lưu lượng 'khủng'

Lý do bộ phim 'Điền canh kỷ' của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy vẫn lôi cuốn khán giả dù không sở hữu lưu lượng 'khủng'

"Điền canh kỷ" do Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy đóng chính là tác phẩm Hoa ngữ mới vừa lên sóng vào 14/10 vừa qua.

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Lý do bộ phim 'Điền canh kỷ' của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy vẫn lôi cuốn khán giả dù không sở hữu lưu lượng 'khủng'

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