Lý do bộ phim 'Điền canh kỷ' của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy vẫn lôi cuốn khán giả dù không sở hữu lưu lượng 'khủng'

"Điền canh kỷ" do Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy đóng chính dù không truyền thông rầm rộ nhưng phim vẫn có sẵn một lượng người hâm mộ trung thành. Nguyên do vì tác phẩm được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng "Trùng sinh tiểu địa chủ" dài hơn 1000 chương của tác giả Nhược Nhan. Ngoài ra, phim cũng thuộc thể loại xuyên không, điền viên làm ruộng, do Tăng Thuấn Hy và Điền Hy Vy thủ vai chính cũng mang đến nhiều tò mò cho khán giả.