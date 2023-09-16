Tăng Thuấn Hy phản ứng khi bị 'dìm nhan sắc' chỉ vì đổi kiểu tóc, dân tình vô cùng tiếc nuối tạo hình ở hậu trường

Sao quốc tế 16/09/2023 12:30

Thay vì quan tâm đại kết cục của phim "Vân Chi Vũ" ra sao thì phần lớn khán giả lại đổ dồn sự chú ý vào màn xuất hiện ngắn ngủi của mỹ nam Tăng Thuấn Hy.

Mới đây, bộ phim cổ trang đình đám Vân chi vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã lên sóng những tập cuối. Tuy nhiên, đông đảo khán giả lại đổ dồn sự chú ý vào màn xuất hiện ngắn ngủi của mỹ nam Tăng Thuấn Hy. Trong phim, Tăng Thuấn Hy vào vai Tuyết Trùng Tử phiên bản trưởng thành.

Trước đó, đạo diễn Quách Kính Minh đã đích thân ngỏ lời mời Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy, lúc đó cũng đang có lịch quay phim ở Hoành Điếm nhân tiện xuất hiện ngắn ngủi trong "Vân Chi Vũ", đáng nói tạo hình quá đẹp của cả hai khiến dân tình không khỏi xuýt xoa, cho rằng cameo của Quách Kính Minh toàn là "ngôi sao hàng top".

Tăng Thuấn Hy phản ứng khi bị 'dìm nhan sắc' chỉ vì đổi kiểu tóc, dân tình vô cùng tiếc nuối tạo hình ở hậu trường - Ảnh 1

Tuy nhiên, khi lên phim, mọi thứ lại chẳng được như mong đợi, Tuyết Trùng Tử của Tăng Thuấn Hy bỗng trở nên xấu lạ vì màn chỉnh sửa quá đà của ekip.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên đã phải đăng một chiếc meme lên Weibo với dòng trạng thái: “Tâm lặng như nước” để bày tỏ nỗi lòng của mình.

Tăng Thuấn Hy phản ứng khi bị 'dìm nhan sắc' chỉ vì đổi kiểu tóc, dân tình vô cùng tiếc nuối tạo hình ở hậu trường - Ảnh 2

 

Vốn dĩ tóc mái của Tuyết Trùng Tử rẽ ngôi giữa, được uốn tỉa tạo cảm giác giống như hình trái tim. Thế nhưng khi lên phim, một số ý kiến tranh cãi cho rằng tạo hình này giống với nhân vật xuất hiện trong truyện Nhật Bản, buộc ekip phải âm thầm chỉnh sửa thành mái bằng. 

Người đảm nhận vai Tuyết Trùng Tử phiên bản ngày bé là Lâm Tử Diệp cũng gặp phải tình trạng bị chỉnh sửa tương tư Tăng Thuấn Hy. Thế nhưng so với Lâm Tử Diệp thì Tăng Thuấn Hy bị dìm nhan sắc mạnh hơn hẳn. Do đó, nhìn những hình ảnh ở hậu trường và khi lên phim của Tăng Thuấn Hy, khán giả vô cùng tiếc nuối.

Tăng Thuấn Hy phản ứng khi bị 'dìm nhan sắc' chỉ vì đổi kiểu tóc, dân tình vô cùng tiếc nuối tạo hình ở hậu trường - Ảnh 3Tăng Thuấn Hy phản ứng khi bị 'dìm nhan sắc' chỉ vì đổi kiểu tóc, dân tình vô cùng tiếc nuối tạo hình ở hậu trường - Ảnh 4

 

"Vân Chi Vũ" hiện đã lên sóng hết 24 tập trên nền tảng iQIYI, ngoài cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân, phim còn quy tụ dàn cast phụ gồm Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu, Kim Tĩnh, Tôn Thần Thuân, Điền Gia Thụy, Ôn Tranh Vanh, Kỷ Lăng Trần, Lâm Tử Diệp, Trữ Tử Tuấn...

Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết

Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết sau dự án Vân Chi Vũ.

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