Cây Ô Liu Màu Trắng khai máy, 'nam thần vườn trường' Trần Triết Viễn chính thức nên duyên cùng 'nữ thần thanh thuần' Lương Khiết

Trần Triết Viễn đang nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả khi tham gia vào dự án phim ngôn tình mới này.

Sáng nay, 16/9, dự án Cây Ô Liu Màu Trắng chính thức khai máy do Trần Triết Viễn và Lương Khiết đóng chính thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng "mọt phim" Hoa ngữ. Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn đang nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ khi tham gia vào dự án phim ngôn tình mới này.

Dự án Cây Ô Liu Màu Trắng được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Cây Ô Liu Màu Trắng kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phóng viên truyền hình vệ tinh Tống Nhiễm và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên Lý Toản. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người bắt đầu khi phóng viên Tống Nhiễm gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn ở miền Đông Trung Quốc. Trước tình thế cấp bách, Tống Nhiễm đã được Lý Toản cứu thoát. Cả hai nảy sinh tình cảm, trải qua nhiều nỗi đau chia cắt và hiểu lầm, cuối cùng mới trở về bên nhau.

Nhiều khán giả lo lắng rằng vẻ ngoài thư sinh của Trần Triết Viễn chưa đủ "rắn rỏi" trong dự án phim mang màu sắc quân sự. Bên cạnh đó, nữ chính Lương Khiết tuy toát lên vẻ thanh khiết đúng như tên gọi nhưng gương mặt lại có phần già dặn hơn tuổi khiến khán giả lo ngại về "phản ứng hóa học" của cô cùng bạn diễn Trần Triết Viễn. Được biết, Cây Ô Liu Màu Trắng là dự án mang màu sắc quân sự nên đòi hỏi diễn viên phải có kinh nghiệm và độ cao tay về diễn xuất để cân nổi vai diễn trong bộ phim này. Chính vì thế, khả năng diễn xuất của Trần Triết Viễn và Lương Khiết cũng đang được khán giả mong chờ có sự bứt phá trong dự án phim mới này.

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