Cây Ô Liu Màu Trắng khai máy, 'nam thần vườn trường' Trần Triết Viễn chính thức nên duyên cùng 'nữ thần thanh thuần' Lương Khiết

Sao quốc tế 16/09/2023 10:56

Trần Triết Viễn đang nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả khi tham gia vào dự án phim ngôn tình mới này. 

Sáng nay, 16/9, dự án Cây Ô Liu Màu Trắng chính thức khai máy do Trần Triết Viễn và Lương Khiết đóng chính thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng "mọt phim" Hoa ngữ. Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn đang nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ khi tham gia vào dự án phim ngôn tình mới này. 

Cây Ô Liu Màu Trắng khai máy, 'nam thần vườn trường' Trần Triết Viễn chính thức nên duyên cùng 'nữ thần thanh thuần' Lương Khiết - Ảnh 1Cây Ô Liu Màu Trắng khai máy, 'nam thần vườn trường' Trần Triết Viễn chính thức nên duyên cùng 'nữ thần thanh thuần' Lương Khiết - Ảnh 2

Dự án Cây Ô Liu Màu Trắng được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Cây Ô Liu Màu Trắng kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phóng viên truyền hình vệ tinh Tống Nhiễm và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên Lý Toản.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người bắt đầu khi phóng viên Tống Nhiễm gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn ở miền Đông Trung Quốc. Trước tình thế cấp bách, Tống Nhiễm đã được Lý Toản cứu thoát. Cả hai nảy sinh tình cảm, trải qua nhiều nỗi đau chia cắt và hiểu lầm, cuối cùng mới trở về bên nhau.

Cây Ô Liu Màu Trắng khai máy, 'nam thần vườn trường' Trần Triết Viễn chính thức nên duyên cùng 'nữ thần thanh thuần' Lương Khiết - Ảnh 3Cây Ô Liu Màu Trắng khai máy, 'nam thần vườn trường' Trần Triết Viễn chính thức nên duyên cùng 'nữ thần thanh thuần' Lương Khiết - Ảnh 4Cây Ô Liu Màu Trắng khai máy, 'nam thần vườn trường' Trần Triết Viễn chính thức nên duyên cùng 'nữ thần thanh thuần' Lương Khiết - Ảnh 5

Nhiều khán giả lo lắng rằng vẻ ngoài thư sinh của Trần Triết Viễn chưa đủ "rắn rỏi" trong dự án phim mang màu sắc quân sự. Bên cạnh đó, nữ chính Lương Khiết tuy toát lên vẻ thanh khiết đúng như tên gọi nhưng gương mặt lại có phần già dặn hơn tuổi khiến khán giả lo ngại về "phản ứng hóa học" của cô cùng bạn diễn Trần Triết Viễn. 

Cây Ô Liu Màu Trắng khai máy, 'nam thần vườn trường' Trần Triết Viễn chính thức nên duyên cùng 'nữ thần thanh thuần' Lương Khiết - Ảnh 6Cây Ô Liu Màu Trắng khai máy, 'nam thần vườn trường' Trần Triết Viễn chính thức nên duyên cùng 'nữ thần thanh thuần' Lương Khiết - Ảnh 7

Được biết, Cây Ô Liu Màu Trắng là dự án mang màu sắc quân sự nên đòi hỏi diễn viên phải có kinh nghiệm và độ cao tay về diễn xuất để cân nổi vai diễn trong bộ phim này. Chính vì thế, khả năng diễn xuất của Trần Triết Viễn và Lương Khiết cũng đang được khán giả mong chờ có sự bứt phá trong dự án phim mới này.                            

Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay

Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay

Pha đụng hàng trang phục 'khó đỡ' của nam diễn viên khiến nhiều dân tình tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Triết Viễn sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay

Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay

'Đêm tối và bình minh' chính thức đóng máy, Trần Triết Viễn và 'bạn gái' Lý Hoành Nghị vô tình để lộ kết phim?

'Đêm tối và bình minh' chính thức đóng máy, Trần Triết Viễn và 'bạn gái' Lý Hoành Nghị vô tình để lộ kết phim?

Trần Triết Viễn công khai yêu Cúc Tịnh Y, lần này Triệu Lộ Tư hết cơ hội

Trần Triết Viễn công khai yêu Cúc Tịnh Y, lần này Triệu Lộ Tư hết cơ hội

Trần Triết Viễn chuẩn bị 'yêu lại lần nữa' với 'tình cũ màn ảnh' sau một dự án đình đám, liệu có phải Triệu Lộ Tư?

Trần Triết Viễn chuẩn bị 'yêu lại lần nữa' với 'tình cũ màn ảnh' sau một dự án đình đám, liệu có phải Triệu Lộ Tư?

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều?

'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau