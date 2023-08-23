'Đêm tối và bình minh' chính thức đóng máy, Trần Triết Viễn và 'bạn gái' Lý Hoành Nghị vô tình để lộ kết phim?

Mới đây, đoàn làm phim "Đêm tối và bình minh" vừa thực hiện cảnh quay cuối cùng đồng thời thông báo chính thức đóng máy sau khoảng 4 tháng quay phim (26/4-22/8/2023). Đoàn phim cùng dàn diễn viên của đoàn cũng đồng loạt chia sẻ hình ảnh hậu trường và poster nhân vật nhân ngày đặt biệt, tạm chia tay nhau chờ ngày phim qua "cửa" kiểm duyệt và lên sóng.

Được biết, "Đêm tối và bình minh" là dự án do IQIYI sản xuất, phim có đề tài dân quốc và lấy bối cảnh Thượng Hải năm 1949. Chính vì bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu tại Thượng Hải, hai nhân vật chính là Lộ Chính Dương (Nhiếp Viễn thủ vai) và Lâm Thiếu Bạch (Trần Triết Viễn thủ vai) cùng bắt tay hợp tác để bảo vệ sự an toàn của thành phố.

Ngoài hai diễn viên chính đang được kỳ vọng ở thời điểm hiện tại, phim còn có sự tham gia của Hình Phi, Diêu An Na, Tôn Nham, Vương Tú Trúc, Phùng Binh, Lý Mộng Nam, Điền Hạo, Ôn Tranh Vanh, Lưu Thiên Tá, Nhậm Chính Bân... Đặt biệt, bộ phim dân quốc này cũng được xem là dự án phim đánh dấu sự trở lại của "nữ thần kẹo ngọt" Hình Phi. Tuy là nhân vật thứ chính, thế nhưng nữ diễn viên luôn được khán giả chú ý đến ngay từ những ngày đầu có thông tin về bộ phim.

Trần Triết Viễn



Nhiếp Viễn

Hình Phi sinh ngày 1/10/1994, là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô được chú ý khi tham dự "Sinh viên năm nhất" - chương trình về diễn xuất do đài Hồ Nam và Học viện Hý kịch Thượng Hải liên kết sản xuất. Sau ba tháng nỗ lực học tập, Hình Phi đạt được chứng chỉ tốt nghiệp của Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu gia nhập giới giải trí từ đó.

Với lợi thế nhan sắc trong trẻo và thanh thuần, Hình Phi khá được săn đón ở dòng phim học đường, thanh xuân vườn trường. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt biết cười và nụ cười tỏa sáng chính là những điểm “ăn tiền” của nữ diễn viên. Chính vì vậy, Hình Phi có dịp hợp tác cùng nhiều nam thần soái ca đình đám, luôn khiến fan nữ phát cuồng khi xuất hiện trên màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 2017, Hình Phi vào vai nữ chính An Sở Hạ trong bộ phim học đường lãng mạn "Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi" cùng nam thần Lý Hoành Nghị. Với vai diễn này, cô nàng đã thực sự ghi dấu trong lòng khán giả nhờ gương mặt xinh xắn, diễn xuất đáng yêu và biểu cảm tinh nghịch.

Diêu An Na

Hình Phi

Về phần nam chính Trần Triết Viễn, anh sinh năm 1996, là sao nam mới nổi trên màn ảnh ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Đến năm 2020, Trần Triết Viễn mới được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp "Tân Tuyệt Đại Song Kiêu", dựa trên tiểu thuyết "Tuyệt Đại Song Kiêu" của Cổ Long, song sao nam trẻ sinh năm 1996 này vẫn chưa được đánh giá quá cao.

Poster nhân vật của Trần Triết Viễn

Poster nhân vật của Nhiếp Viễn

Poster nhân vật của Hình Phi

Mùa hè 2023 năm nay, tên tuổi của Trần Triết Viễn được chú ý trở lại khi tham gia bộ phim "Vụng trộm không thể dấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư. Kể từ khi "Vụng trộm không thể giấu" lên sóng, số lượng fan hâm mộ của Trần Triết Viễn cũng đang trên đà tăng nhanh chóng. Đỉnh điểm khi lên sóng tập 12-13, hiệu ứng của vai diễn Đoàn Gia Hứa đã đem lại cho Trần Triết Viễn hơn 100.000 người theo dõi trên Weibo chỉ trong vòng một ngày.