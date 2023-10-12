Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính

Sao quốc tế 12/10/2023 10:15

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Điền Canh Kỷ do Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi đóng chính đã tung poster và trailer mới công bố chính thức lên sóng trên iQiyi kể từ ngày 14/10.

Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính - Ảnh 1

Điền Canh Kỷ có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ của tác giả Nhược Nhan. Nội dung chủ yếu kể về câu chuyện của nữ chính Sa Mạn từ hiện đại bỗng xuyên không về quá khứ, nhập vào cô gái nông thôn Liên Mạn Nhi, rồi gặp gỡ quốc cữu Thẩm Nặc đang lâm nạn.

Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính - Ảnh 2

Một ngày nọ Sa Mạn tỉnh dậy bỗng thấy đầu đau như muốn vỡ tung còn bản thân thì đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, xung quanh chỉ có đồng ruộng. Trong ký ức mơ hồ, cô chỉ nhớ mình vừa mới bảo vệ luận văn, phát hiện ra bạn trai ngoại tình với một nữ sinh khác, bây giờ tỉnh lại thì đã ở nông thôn thời cổ đại.

Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính - Ảnh 3

Tại đây, câu chuyện xuyên không của Sa Mạn cũng bắt đầu, nàng không may gặp phải vận mệnh sắp bị bán đi, đến cuối cùng lại trở thành con dâu nhà địa chủ. Để có thể trở thành địa chủ, Sa Mạn đã dùng đôi bàn tay của mình để làm nên của cải, ngày ngày làm ruộng, nuôi trồng và phát triển cây lương thực.

Điền Hi Vi vốn là tiểu hoa có tiềm năng phát triển tại Cbiz. Năm vừa qua, bộ Khanh Khanh Nhật Thường của cô hợp tác cùng Bạch Kính Đình thu hút khá nhiều chú ý, được đánh giá là ‘hắc mã’ năm 2022.

Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính - Ảnh 4

Tuy nhiên, ở dự án Kiệu Hoa Hỉ Sự lên sóng gần đây của Điền Hi Vi lại flop thảm khi lên sóng. Một trong những lý do nằm ở diễn xuất quá lố của cô nàng. Bên cạnh đó, nhiều khán giả nhận định rằng lần ‘phi thăng’ này của Điền Hi Vi thất bại toàn diện. Không những không hút thêm fan ở dự án lần này mà còn còn bị chê bai toàn tập. Chính vì thế, dự án Điền Canh Kỷ lên sóng được kỳ vọng ‘gỡ gạc’ lại thành tích của cô nàng.

Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính - Ảnh 5

Tăng Thuấn Hy là diễn viên được truyền thông xứ Trung đánh giá cao, phù hợp với dòng phim cổ trang, võ thuật. Gương mặt cương trực, có chí khí của sao nam phù hợp với các nhân vật kiếm hiệp, trượng nghĩa, hành tẩu giang hồ. Gần đây, anh chàng gây chú ý khi tham gia Liên Hoa Lâu và Vân Chi Vũ. Chính vì thế, dự án Điền Canh Kỷ của anh chàng lên sóng được kỳ vọng sẽ là bước phát triển tiếp theo của anh chàng trong sự nghiệp diễn xuất.

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