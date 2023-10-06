Khi hai 'điềm muội' Điền Hi Vi và Thẩm Nguyệt chung khung hình, nhân đôi sự ngọt ngào

Sao quốc tế 06/10/2023 13:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của hai 'điềm muội' Điền Hi Vi và Thẩm Nguyệt. Nhiều dân tình vô cùng thích thú vì sự ngọt ngào nhân đôi khi 2 cô gái này đứng cạnh nhau.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Điền Hi Vi và Thẩm Nguyệt. Điều là những điềm muội (em gái ngọt ngào) nên khi đứng cạnh nhau, khán giả vô cùng ‘đã mắt’ khi chứng kiến được nhân đôi sự ngọt ngào. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc đậm nét thanh xuân thì nhiều khán giả cho rằng hai cô gái có gương mặt khá tương đồng nhau như chị em sinh đôi.

Khi hai 'điềm muội' Điền Hi Vi và Thẩm Nguyệt chung khung hình, nhân đôi sự ngọt ngào - Ảnh 1

Thẩm Nguyệt cô nổi lên như một hiện tượng sau "cơn sốt" của dòng phim thanh xuân vào năm 2017. Với thành công của Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh "nữ thần thanh xuân thế hệ mới".

Khi hai 'điềm muội' Điền Hi Vi và Thẩm Nguyệt chung khung hình, nhân đôi sự ngọt ngào - Ảnh 2

Cô từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa đán thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song, diễn xuất của nữ diễn viên xem ra chưa thể theo kịp danh tiếng ấy. Nhiều năm đóng phim và thường được giao vai nữ chính, nhưng diễn xuất của Thẩm Nguyệt vẫn nằm ở mức dưới trung bình. Gần đây, Thẩm Nguyệt gây chú ý khi vừa gia nhập đoàn phim Thất Tiếu đóng chính cùng Lâm Nhất.

Sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường, tên tuổi của Điền Hi Vi bắt đầu được công chúng chú ý. Cô nàng vốn có ngoại hình trong sáng, dễ mến, khả năng diễn xuất được đánh giá có tiềm năng. Ngoài ra, cô từng được yêu thích và biết đến với bộ phim truyền hình đề tài thanh xuân học đường có tên Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế.

Khi hai 'điềm muội' Điền Hi Vi và Thẩm Nguyệt chung khung hình, nhân đôi sự ngọt ngào - Ảnh 3

Gần đây, dự án Kiệu Hoa Hỉ Sự của Điền Hi Vi lên sóng nhưng nhận về kết quả thảm hại. Nhiều khán giả nhận định rằng lần ‘phi thăng’ này của cô nàng thất bại toàn diện. Không những không hút thêm fan ở dự án lần này mà còn còn bị chê bai toàn tập. Tuy nhiên, một số khác vẫn kì vọng Điền Hi Vi sẽ ‘gỡ gạc’ lại tên tuổi ở những dự án tiếp theo.

Bạch Lộc chính thức 'yêu đương' với 'tình cũ màn ảnh' Điền Hi Vi trong dự án cổ trang Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Bạch Lộc chính thức 'yêu đương' với 'tình cũ màn ảnh' Điền Hi Vi trong dự án cổ trang Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh đã chính thức công bố dàn cast chính do Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng đóng chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hi Vi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc chính thức 'yêu đương' với 'tình cũ màn ảnh' Điền Hi Vi trong dự án cổ trang Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Bạch Lộc chính thức 'yêu đương' với 'tình cũ màn ảnh' Điền Hi Vi trong dự án cổ trang Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Kiệu Hoa Hỉ Sự mở điểm douban với kết quả tệ hại, màn 'phi thăng' của Điền Hi Vi thất bại toàn tập

Kiệu Hoa Hỉ Sự mở điểm douban với kết quả tệ hại, màn 'phi thăng' của Điền Hi Vi thất bại toàn tập

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ

Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền

Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền

Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý của Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng công bố lịch lên sóng chính thức khiến netizen phấn khích

Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý của Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng công bố lịch lên sóng chính thức khiến netizen phấn khích

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý phiên bản của Điền Hi Vi bất ngờ 'thả hint' thời điểm lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý phiên bản của Điền Hi Vi bất ngờ 'thả hint' thời điểm lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 8 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh