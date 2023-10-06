Khi hai 'điềm muội' Điền Hi Vi và Thẩm Nguyệt chung khung hình, nhân đôi sự ngọt ngào

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Điền Hi Vi và Thẩm Nguyệt. Điều là những điềm muội (em gái ngọt ngào) nên khi đứng cạnh nhau, khán giả vô cùng ‘đã mắt’ khi chứng kiến được nhân đôi sự ngọt ngào. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc đậm nét thanh xuân thì nhiều khán giả cho rằng hai cô gái có gương mặt khá tương đồng nhau như chị em sinh đôi.

Thẩm Nguyệt cô nổi lên như một hiện tượng sau "cơn sốt" của dòng phim thanh xuân vào năm 2017. Với thành công của Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh "nữ thần thanh xuân thế hệ mới".

Cô từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa đán thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song, diễn xuất của nữ diễn viên xem ra chưa thể theo kịp danh tiếng ấy. Nhiều năm đóng phim và thường được giao vai nữ chính, nhưng diễn xuất của Thẩm Nguyệt vẫn nằm ở mức dưới trung bình. Gần đây, Thẩm Nguyệt gây chú ý khi vừa gia nhập đoàn phim Thất Tiếu đóng chính cùng Lâm Nhất.

Sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường, tên tuổi của Điền Hi Vi bắt đầu được công chúng chú ý. Cô nàng vốn có ngoại hình trong sáng, dễ mến, khả năng diễn xuất được đánh giá có tiềm năng. Ngoài ra, cô từng được yêu thích và biết đến với bộ phim truyền hình đề tài thanh xuân học đường có tên Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế.

Gần đây, dự án Kiệu Hoa Hỉ Sự của Điền Hi Vi lên sóng nhưng nhận về kết quả thảm hại. Nhiều khán giả nhận định rằng lần ‘phi thăng’ này của cô nàng thất bại toàn diện. Không những không hút thêm fan ở dự án lần này mà còn còn bị chê bai toàn tập. Tuy nhiên, một số khác vẫn kì vọng Điền Hi Vi sẽ ‘gỡ gạc’ lại tên tuổi ở những dự án tiếp theo.