Điền Canh Kỷ lập nhiều thành tích khủng sau khi lên sóng, 'cứu cánh' Điền Hi Vi một bàn thua trông thấy

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Điền Canh Kỷ do Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy đóng chính đã chính thức phá 9000 điểm nhiệt trên nền tảng IQIYI. Được biết, trước đó, bộ phim cũng đã cán mốc 7.5 điểm douban, một con số khá tốt với dòng phim cổ trang. Ngay từ khi lên sóng đến hiện tại, dự án Điền Canh Kỷ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ nội dung, trang phục đến diễn xuất của các diễn viên. Theo đó, nội dung phim có sự khác biệt so với những tác phẩm khác. Không chạy theo mô tuýp ngôn tình thông thường, phim khai thác đời sống khắc nghiệt của xã hội phong kiến. Cặp đôi chính Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi cũng nhận về nhiều lời khen khi tham gia dự án này. Biểu cảm linh hoạt, lối diễn bộc lộ được rõ nét tính cách nhân vật cộng thêm tương tác ăn ý giữa cặp đôi khiến người xem không khỏi thích thú, nhập tâm vào câu chuyện của họ. Chưa kể, nhan sắc nổi bật, tạo hình mặc dù không hoa lệ, sặc sỡ nhưng vẫn bật lên được 'hào quang của nhân vật chính'. Theo truyền thông Hoa ngữ, sau khi tham gia dự án này, danh tiếng của Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi tăng cao. Độ nhận diện truyền thông của cặp đôi ngày một phủ sóng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thành công bước đầu của Điền Canh Kỷ đã gỡ gạc lại tên tuổi của Điền Hi Vi sau thất bại trước đó. Được biết, ở dự án Kiệu Hoa Hỉ Sự lên sóng gần đây của Điền Hi Vi bị flop thảm khi lên sóng. Một trong những lý do nằm ở diễn xuất quá lố của cô nàng. Không những không hút thêm fan mà còn còn bị chê bai toàn tập. Điền Canh Kỷ có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ của tác giả Nhược Nhan. Nội dung chủ yếu kể về câu chuyện của nữ chính Sa Mạn từ hiện đại bỗng xuyên không về quá khứ, nhập vào cô gái nông thôn Liên Mạn Nhi, rồi gặp gỡ quốc cữu Thẩm Nặc đang lâm nạn. Một ngày nọ Sa Mạn tỉnh dậy bỗng thấy đầu đau như muốn vỡ tung còn bản thân thì đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, xung quanh chỉ có đồng ruộng. Trong ký ức mơ hồ, cô chỉ nhớ mình vừa mới bảo vệ luận văn, phát hiện ra bạn trai ngoại tình với một nữ sinh khác, bây giờ tỉnh lại thì đã ở nông thôn thời cổ đại. Tại đây, câu chuyện xuyên không của Sa Mạn cũng bắt đầu, nàng không may gặp phải vận mệnh sắp bị bán đi, đến cuối cùng lại trở thành con dâu nhà địa chủ. Để có thể trở thành địa chủ, Sa Mạn đã dùng đôi bàn tay của mình để làm nên của cải, ngày ngày làm ruộng, nuôi trồng và phát triển cây lương thực. Điền Hi Vi tiết lộ lý do không cần xài tóc giả khi tham gia bộ phim Điền Canh Kỷ? Trong một buổi phỏng vấn, Điền Hi Vi đã tiết lộ lý do không cần xài tóc giả trong quá trình quay bộ phim Điền Canh Kỷ.