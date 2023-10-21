Điền Hi Vi tiết lộ lý do không cần xài tóc giả khi tham gia bộ phim Điền Canh Kỷ?

Sao quốc tế 21/10/2023 14:06

Trong một buổi phỏng vấn, Điền Hi Vi đã tiết lộ lý do không cần xài tóc giả trong quá trình quay bộ phim Điền Canh Kỷ.

Những ngày qua, dự án Điền Canh Kỷ do Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hi đóng chính đã chính thức lên sóng. Chính vì thế, những thông tin hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Theo đó, trong một buổi phỏng vấn, Điền Hi Vi từng tiết lộ rằng mình đã sử dụng 100% tóc thật cho tạo hình phim Điền Canh Kỷ. Sở hữu mái tóc dày đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên có thể búi một 'củ tỏi' rất to trên đầu mà không cần độn thêm chút tóc giả nào.

Điền Hi Vi tiết lộ lý do không cần xài tóc giả khi tham gia bộ phim Điền Canh Kỷ? - Ảnh 1

Tuy nhiên vì ngày nào tóc cũng bị kéo căng và buộc chặt, Điền Hi Vi phát sầu vì tóc rụng nhiều: "Ban đầu em cũng nhiều tóc đó, mà càng quay thì càng ít lại, còn không bằng dùng tóc giả luôn á".

Được biết, sau vài tập phát sóng, dự án Điền Canh Kỷ đã nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Dự án đã cán mốc điểm douban với 7.5 điểm, một con số khá tốt. Nhiều khán giả cho rằng biểu cảm linh hoạt, lối diễn bộc lộ được rõ nét tính cách nhân vật cộng thêm tương tác ăn ý giữa Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi khiến người xem không khỏi thích thú, nhập tâm vào câu chuyện của họ. Chưa kể, nhan sắc nổi bật, tạo hình mặc dù không hoa lệ, sặc sỡ nhưng vẫn bật lên được 'hào quang của nhân vật chính'.

Điền Hi Vi tiết lộ lý do không cần xài tóc giả khi tham gia bộ phim Điền Canh Kỷ? - Ảnh 2

Điền Hi Vi được biết đến với danh xưng 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ nhờ sở hữu vẻ đẹp quá đỗi tươi trẻ, ngọt ngào. Vào năm 2022, bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường do cô đóng chính được đông đảo khán giả yêu thích, cá nhân Điền Hi Vi cũng thu về rất nhiều 'lời có cánh'.

Điền Hi Vi tiết lộ lý do không cần xài tóc giả khi tham gia bộ phim Điền Canh Kỷ? - Ảnh 3

Tuy nhiên, ở lần trở lại màn ảnh gần đây trong dự án Kiệu Hoa Hỉ Sự, Điền Hi Vi bị chê bai toàn tập. Một phần nhân vật của cô nàng trong dự án này không vượt qua được cái bóng của bản cũ, thêm vào đó là cách diễn quá lố, thể hiện sai tính cách nhân vật khiến khán giả bức xúc.

Điền Hi Vi tiết lộ lý do không cần xài tóc giả khi tham gia bộ phim Điền Canh Kỷ? - Ảnh 4

Chính vì thế, có thể nói, sự thành công bước đầu của dự án Điền Canh Kỷ lên sóng gần đây đã gỡ gạc lại tên tuổi của Điền Hi Vi sau thất bại của dự án Kiệu Hoa Hỷ Sự lên sóng trước đó.

Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính

Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Điền Canh Kỷ của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy công bố lịch lên sóng, được kỳ vọng sẽ 'gỡ gạc' lại tên tuổi của nữ chính.

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