Điền Hi Vi tiết lộ lý do không cần xài tóc giả khi tham gia bộ phim Điền Canh Kỷ?

Những ngày qua, dự án Điền Canh Kỷ do Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hi đóng chính đã chính thức lên sóng. Chính vì thế, những thông tin hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Theo đó, trong một buổi phỏng vấn, Điền Hi Vi từng tiết lộ rằng mình đã sử dụng 100% tóc thật cho tạo hình phim Điền Canh Kỷ. Sở hữu mái tóc dày đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên có thể búi một 'củ tỏi' rất to trên đầu mà không cần độn thêm chút tóc giả nào.