Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi hợp tác trong phim mới, ‘gấp đôi visual’, đẹp như trong tranh khiến khán giả ‘xỉu up xỉu down’

Nhan sắc của cặp đôi Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi trong phim Đại Phụng Đả Canh Nhân nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả vì “gấp đôi visual”, người như “búp bê cổ trang” người đẹp như xé sách bước ra.

Mới đây, bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đã phát hành loạt ảnh nhân vật. Dĩ nhiên, nhan sắc của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi là tâm điểm của sự chú ý. Trong khi Vương Hạc Đệ gây ấn tượng với phong thái uy vũ, Điền Hi Vi lại khiến khán giả "xỉu up xỉu down" vì vẻ đẹp ngọt ngào của mình. Hình ảnh của 2 nam nữ chính đã làm các mọt phim và người hâm mộ của cặp đôi rất háo hức mong đợi để xem màn hợp tác đầy 'tài sắc'.

Vương Hạc Đệ vào vai nam chính Hứa Thất An. Điền Hi Vi vào vai Lâm An công chúa, nữ chính của bộ phim. Đại Phụng Đả Canh Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Lang Quân Bán Báo, khai thác kết hợp giữa đề tài trinh thám phá án và tiên hiệp. Tựa đề Đại Phụng Đả Canh Nhân theo nghĩa thuần Việt có thể hiểu là 'người đánh canh thời Đại Phụng'. Trong đó, 'đả canh nhân' là người làm công việc tuần tra giữa đêm, báo thời gian trong thời Hán (người đánh canh), 'Đại Phụng' là tên của triều đại được sử dụng trong nguyên tác.

Visual của mỹ nam Vương Hạc Đệ được cho là sẽ rất tương thích với thiết lập nam chính. Cốt truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An. Điền Hi Vi xinh đẹp như "Búp bê cổ trang" khi hoa thân công chúa Lâm An. Dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân là một tài nguyên có chất lượng rất cao, không ít diễn viên muốn tranh suất đóng chính cho bộ phim này. Sự đặc sắc của cốt truyện có thể mang ra so sánh nhất nhì với Khánh Dư Niên và Lang Gia Bảng. Chưa kể, đội ngũ sản xuất thuộc hàng năng lực, cùng một ekip đứng sau thành công của Ở Rể và Khanh Khanh Nhật Thường. Trước nay, 'nhà Tân Lệ' vẫn luôn đề cao tiêu chuẩn sản xuất trong các sản phẩm.

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi Đoàn làm phim Đại Phụng Đả Canh Nhân với sự góp mặt của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi vừa tung ra loạt poster chính thức của dàn nhân vật.

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