Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi hợp tác trong phim mới, ‘gấp đôi visual’, đẹp như trong tranh khiến khán giả ‘xỉu up xỉu down’

Mới đây, bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đã phát hành loạt ảnh nhân vật. Dĩ nhiên, nhan sắc của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi là tâm điểm của sự chú ý. Trong khi Vương Hạc Đệ gây ấn tượng với phong thái uy vũ, Điền Hi Vi lại khiến khán giả "xỉu up xỉu down" vì vẻ đẹp ngọt ngào của mình.

Hình ảnh của 2 nam nữ chính đã làm các mọt phim và người hâm mộ của cặp đôi rất háo hức mong đợi để xem màn hợp tác đầy 'tài sắc'.