Danh tính 'chị gái' Vương Hạc Đệ, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết được danh tính chị gái của diễn viên Vương Hạc Đệ.
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Trong Đêm hội Gào Thét IQIYI 2023 vừa qua, khán giả đã vô cùng bất ngờ trước màn tương tác của Vương Hạc Đệ và “chị gái” Vương Hạc Nhuận. Theo đó, trong khoảnh khắc MC đọc tên của Vương Hạc Nhuận, nhiều người ngỡ ngàng, tưởng là Vương Hạc Đệ. Ngoài ra, khi gặp đàn chị Vương Hạc Nhuận, chàng diễn viên cũng đã chủ động bắt tay và cười vui vẻ.
Được biết, trong một bài phỏng vấn trước đó, Vương Hạc Nhuận đã chia sẻ mình và Vương Hạc Đệ là chị em khác cha khác mẹ, cả hai không phải chị em ruột như mọi người nghĩ. Cô cũng tiết lộ thêm rằng vì thiếu thủy nên bố mẹ đặt tên là Nhuận (润, trong tên Nhuận có bộ chấm thủy), còn Đệ thiếu mộc nên đặt là Đệ (棣, trong tên Đệ có bộ mộc). Chính bởi công thức đặt tên giống nhau nên Vương Hạc Đệ và Vương Hạc Nhuận đã nhận nhau là chị em khác cha khác mẹ. Cả hai cũng đã thống nhất sẽ trả lời như vậy nếu có người hỏi.
Vương Hạc Nhuận sinh năm 1994 tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. Sở hữu nhan sắc trẻ trung, thanh thuần như nữ thần học đường, năm 2014, Vương Hạc Nhuận chính thức bước chân vào giới giải trí Hoa ngữ với bộ phim âm nhạc chủ đề thanh xuân Cuối Tuần Tốt Nghiệp Rồi. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng nhờ Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ. Ngoài ra, cô góp mặt trong nhiều dự án lớn như Diên Hy Công Lược, Phù Dao Hoàng Hậu, Minh Lan Truyện,... Thời gian vừa qua, Vương Hạc Nhuận cũng khiến khán giả chú ý khi đảm nhận vai ác nữ Giác Lệ Tiêu trong Liên Hoa Lâu, cô nàng mê hoặc khán giả với loạt tạo hình cực xinh đẹp, quyến rũ.