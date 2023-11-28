Danh tính 'chị gái' Vương Hạc Đệ, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là gương mặt quen thuộc này

Trong Đêm hội Gào Thét IQIYI 2023 vừa qua, khán giả đã vô cùng bất ngờ trước màn tương tác của Vương Hạc Đệ và “chị gái” Vương Hạc Nhuận. Theo đó, trong khoảnh khắc MC đọc tên của Vương Hạc Nhuận, nhiều người ngỡ ngàng, tưởng là Vương Hạc Đệ. Ngoài ra, khi gặp đàn chị Vương Hạc Nhuận, chàng diễn viên cũng đã chủ động bắt tay và cười vui vẻ.

Vương Hạc Đệ cũng đã chủ động bắt tay và cười vui vẻ với Vương Hạc Nhuận.

Được biết, trong một bài phỏng vấn trước đó, Vương Hạc Nhuận đã chia sẻ mình và Vương Hạc Đệ là chị em khác cha khác mẹ, cả hai không phải chị em ruột như mọi người nghĩ. Cô cũng tiết lộ thêm rằng vì thiếu thủy nên bố mẹ đặt tên là Nhuận (润, trong tên Nhuận có bộ chấm thủy), còn Đệ thiếu mộc nên đặt là Đệ (棣, trong tên Đệ có bộ mộc). Chính bởi công thức đặt tên giống nhau nên Vương Hạc Đệ và Vương Hạc Nhuận đã nhận nhau là chị em khác cha khác mẹ. Cả hai cũng đã thống nhất sẽ trả lời như vậy nếu có người hỏi.