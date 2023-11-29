Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi

Sao quốc tế 29/11/2023 11:19

Đoàn làm phim Đại Phụng Đả Canh Nhân với sự góp mặt của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi vừa tung ra loạt poster chính thức của dàn nhân vật.

Câu chuyện ngôn tình ngọt ngào của chàng tổng tài bá đạo và cô phóng viên xinh đẹp trong Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính đã kết thúc mỹ mãn với vô vàn cảm xúc của khán giả. Dù vấp phải ý kiến trái chiều, điểm douban thấp thảm nhưng sự nổi tiếng và thành công của Dĩ Ái Vi Doanh luôn là điều không thể phủ nhận.

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 1
Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính đã kết thúc mỹ mãn với vô vàn cảm xúc của khán giả.

Sau khi vừa hoàn thành Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ đã nhận tin vui cùng Điền Hi Vi. Cụ thể, phía đoàn làm phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đã tung ra loạt poster chính thức của dàn nhân vật. Cặp đôi chính khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình cực xuất sắc. 

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 2
Sau khi vừa hoàn thành Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ đã nhận tin vui cùng Điền Hi Vi.
Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 3
Phía đoàn làm phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đã tung ra loạt poster chính thức của dàn nhân vật.

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 4

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 5

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 6

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 7

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 8

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 9

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 10

Bên cạnh loạt poster, Đại Phụng Đả Canh Nhân cũng đã phá mốc 1 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Đây là tín hiệu mừng cho cặp đôi 9x khiến người hâm mộ của cả hai cực kỳ tự hào. Được biết, Đại Phụng Đả Canh Nhân là dự án kinh phí cao do Tencent và Tân Lệ phối hợp sản xuất, được chỉ đạo bởi đạo diễn Đặng Khoa, biên kịch Dương Vũ Thần.

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 11
Đại Phụng Đả Canh Nhân cũng đã phá mốc 1 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent.

Nội dung Đại Phụng Đả Canh Nhân cải biên dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Lang Quân Bán Báo, khai thác đề tài xuyên không, trinh thám và tiên hiệp, chủ yếu xoay quanh nhân vật nam chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ thủ vai).

Bên cạnh tuyến chính điều tra phán án gay cấn pha trộn các yếu tố huyền huyễn, người hâm mộ rất quan tâm đến tuyến tình cảm giữa Hứa Thất An và nhị công chúa Lâm An (Điền Hi Vi thủ vai). Qua loạt hình ảnh, video leak cảnh quay tương tác của cặp đôi chính, khán giả càng mong đợi hơn vào chemistry của cặp đôi sẽ bùng nổ khi lên sóng trong năm 2024 tới đây.

Vừa kết thúc Dĩ Ái Vi Doanh chưa được bao lâu, Vương Hạc Đệ đã tiếp tục nhận tin vui với Điền Hi Vi - Ảnh 12
Khán giả càng mong đợi hơn vào chemistry của cặp đôi sẽ bùng nổ khi lên sóng trong năm 2024 tới đây.
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