Lộ bằng chứng 'chắc nịch' cho thấy 'người tình màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa 'yêu đương' với Điền Hi Vi trong một dự án cổ trang?

Những ngày qua, mạng xã hội rộ lên thông tin Hứa Khải và Điền Hi Vi sẽ hợp tác trong dự án cổ trang Tử Dạ Quy. Được biết, bộ phim sẽ khai máy vào tháng 12 tới tại Hoành Điếm, do đạo diễn của Thái Tử Phi Thăng Chức Ký cầm trịch.

Được biết, Hứa Khải từng chia sẻ phỏng vấn trên tạp chí Nam Nhân Phong Thượng LEON rằng phim tiếp theo của anh chàng trong năm nay sẽ là một bộ phim cổ trang quay tại Hoành Điếm. Hiện tại đã là tháng 10 nhưng chưa có thông tin anh chàng vào đoàn phim mới nên có khả năng việc Hứa Khải đảm nhận vai nam chính Tử Dạ Quy vào tháng 12 là đúng.

Trước đó, khi có thông tin Hứa Khải và Điền Hi Vi kết hợp trong dự án Tử Dạ Quy đã bị nhiều khán giả phản đối. Được biết, mặc dù cả 2 đều sở hữu visual mãn nhãn nhưng các dự án riêng trước đó của họ đa phần đều flop thảm. Vì cả nam nữ chính đều không có khả năng 'gánh phim' nên nhiều khán giả đều lo lắng cho an nguy của dự án lần này.

Khả năng diễn xuất của Điền Hi Vi được cho là lên xuống thất thường. Cô nàng từng gây chú ý với dự án Khanh Khanh Nhật Thường, bộ phim được đánh giá là ‘hắc mã’ năm 2022. Tuy nhiên ở dự án Kiệu Hoa Hỉ Sự lên sóng vào mùa hè năm nay của Điền Hi Vi bị chê bai toàn tập vì diễn xuất quá lố của cô nàng. Nữ diễn viên chỉ gỡ gạc lại khả năng diễn xuất một chút với dự án Điền Canh Kỷ lên sóng gần đây.

Về phần Hứa Khải, anh chàng thường được nhận xét là ‘bình hoa nam di động’ khi có diễn xuất 1 màu, trăm phim như một. Trong năm nay, anh chàng có dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ (đóng chính cùng Cổ Lực Na Trát) và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu (đóng chính cùng Dương Mịch) lên sóng đều flop thảm.

Tử Dạ Quy được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa. Nội dung kể về nữ chính Võ Trinh có tiếng xấu ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp thành thành Trường An nhưng ban đêm là Miêu Công thủ lĩnh bảo vệ yêu quái, có thể biến thành mèo. Năm nay cô đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.

Sau này, Võ Trinh được gả cho Mai Gia Lang Quân, nhỏ hơn cô 4 tuổi. Nam chính là một chức quan bình thường, ban đêm là thiên sư với pháp thuật phi thường. Anh chàng có vẻ ngoài ít nói trầm mặc, nghiêm túc nhưng đối với nữ chính hiền lành, nghiêm túc và ngại ngùng.

Sau đó cả hai người đều bị hại, nữ chính hóa thành mèo, còn bị chị họ hoán đổi thân xác. Nam chính tới giải cứu và trả mối thù giết cha. Cả hai người trên hành trình bảo vệ và chiến đấu tìm ra tình yêu và lý tưởng của mình.