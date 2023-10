Lộ bằng chứng 'chắc nịch' cho thấy 'người tình màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa 'yêu đương' với Điền Hi Vi trong một dự án cổ trang?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Điền Canh Kỷ do Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy đóng chính đã lập nhiều thành tích khủng sau khi lên sóng. Nhờ vậy đã 'cứu cánh' Điền Hi Vi một bàn thua trông thấy sau thất bại của dự án trước đó.