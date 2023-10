Vì sao phim của Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy đạt điểm Douban tốt dù không sở hữu lưu lượng 'khủng'?

Thành tích này tuy thua "Trường tương tư" của Dương Tử và "Liên hoa lâu" của Thành Nghị nhưng với một số tác phẩm nổi bật khác như "Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư, "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba, "Điền canh kỷ" hoàn toàn vượt trội hơn. Cụ thể, "Vụng trộm không thể giấu" chỉ đạt 6,7 điểm Douban, trong khi "An Lạc truyện" nhận về 5,9 điểm dù được đầu tư lớn.

Mới đây, bộ phim "Điền canh kỷ" của Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi nhận đến 7,5 điểm. Đây là số điểm khá cao với một bộ phim Hoa ngữ trong năm 2023.

Dù phim của Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi có chút thay đổi so với nguyên tác, nhưng phim tập trung phát triển nội dung và nhiều thứ cốt lõi trong đó, như cảnh quay và màu sắc, nên níu giữ được trái tim khán giả theo dõi qua từng tập phim.

Vai chính Điền Hi Vi vốn trước đây gây nhiều thị phi là vậy, nhưng những người khó tính cũng phải công nhận cô nàng hợp vai và diễn xuất tốt. Tăng Thuấn Hy lại có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. Trước đó, anh cũng gây ấn tượng khi đóng chung với Thành Nghị trong "Liên hoa lâu".

Bên cạnh đó, phim của Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi được làm theo hướng chữa lành tâm hồn, không màu mè, không quá nhiều drama. Cộng thêm, phim mang lại cảm giác chân thật về cuộc sống thôn quê và phong kiến thời xưa. Chính vì thế, điều này làm cho "Điền canh kỷ" của Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi trở nên khác biệt so với những tác phẩm Hoa ngữ còn lại.

Điền Canh Kỷ xoay quanh câu chuyện kể về cô gái thời hiện đại Liên Mạn Nhi (Điền Hi Vi đóng) xuyên không. Một ngày nọ Sa Mạn tỉnh dậy bỗng thấy đầu đau như muốn vỡ tung còn bản thân thì đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, xung quanh chỉ có đồng ruộng và gặp gỡ đại gia đình Liên gia. Trong ký ức mơ hồ, Sa Mạn chỉ nhớ mình vừa mới bảo vệ luận văn, phát hiện ra bạn trai ngoại tình với một nữ sinh khác, bây giờ tỉnh lại thì đã bị anh ta cùng bạn gái hại đến mức xuyên không đến nông thôn thời cổ đại.

Khi xuyên không về cổ đại, cô mơ ước mình có thể trở thành địa chủ, Sa Mạn đã dùng đôi bàn tay của mình để làm nên của cải, ngày ngày làm ruộng, nuôi trồng và phát triển cây lương thực. Sau đó gặp gỡ nam chính bí ẩn kiêu ngạo Thẩm Nặc (Tăng Thuấn Hy thủ vai), cả hai cùng nhau thuyết phục người thân gia đình, trồng trọt và làm giàu, dần dần hiểu nhau và yêu nhau... Trong một không gian hỗn loạn, thu hoạch trứng gà, chăm sóc lúa mì…