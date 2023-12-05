Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 05/12/2023 14:35

Cùng là những nàng hoa đán lứa 85 nhưng khi Lưu Thi Thi xuất hiện bên tình trẻ thì được khen ngợi hết lời. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh làm bị dìm thê thảm bên tình trẻ kém 10 tuổi Vương Nhất Bác.

Những năm gần đây, màn ảnh Hoa ngữ được cho là đang "bội thực" các dự án tình chị em, trong đó bạn diễn nữ lớn tuổi hơn nam chính rất nhiều. Nhất là có rất nhiều mỹ nhân Hoa ngữ 8X đã rơi vào "vòng xoáy" bão hòa của phim đô thị tình duyên, nữ cường nhân và người yêu kiểu "em trai nhỏ", tạo nên hiệu ứng tiêu cực về hình ảnh lẫn chất lượng phim.

Để nói về những màn kết đôi với trai trẻ ấn tượng nhất chắc hẳn phải nhắc tới 2 nàng hoa đán 85 là Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi. Nhưng cái kết nhận được lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi cùng sánh đôi "tình trẻ" trong 2 bộ phim hot. 

Mấy ngày gần đây, Lưu Thi Thi vừa trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng với dự án phim Nhất Niệm Quan Sơn và kết đôi cùng đàn em Lưu Vũ Ninh. Không chỉ bộ phim mới của bà xã Ngô Kỳ Long liên tiếp nhận về nhiều thành tích khủng. Ngày 3.12, phim "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Iqiyi. Đây là thành tích rất tốt của một bộ phim cổ trang vào thời điểm cuối năm.

Đặc biệt, thành tích này được lập chỉ trong chặng đầu phim lên sóng. Theo đó, phim Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi trở thành bộ phim thứ 5 trong năm nay của Iqiyi có điểm nhiệt vượt mốc 10.000 điểm nhiệt cùng với Bão táp (Cuồng phong) Trường phong độ, Liên hoa lâu, Ninh an như mộng. Như vậy, phim của Lưu Thi Thi đã san bằng kỷ lục phim do Bạch Lộc đóng chính gây sốt thời gian qua.

Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác - Ảnh 2
Lưu Thi Thi cùng đàn em Lưu Vũ Ninh trong Nhất Niệm Quan Sơn. 

Không những vậy, nhan sắc của Lưu Thi Thi dù đã bước vào tuổi U40 nhưng vẫn được đánh giá cao. Dù đóng cặp cùng đàn em kém nhiều tuổi, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả một lần nữa phải xuýt xoa khen ngợi vì quá trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 36. Không chỉ vậy, tạo hình cùng thần thái của cô cũng mang đậm chất hiệp nữ như những gì khán giả vẫn hằng mong đợi.

Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác - Ảnh 3
Trong một buổi giao lưu, Lưu Thi Thi gây ấn tượng với thần sắc rất tốt, nhan sắc không hề chênh lệch tuổi tác với đàn em. 

Thậm chí, trong một vài góc quay cận mặt, có thể thấy Lưu Thi Thi vẫn giữ được thần sắc rất tốt. Làn da nữ diễn viên khiến fans nữ không khỏi ghen tị vì quá láng mịn dù đã ở độ tuổi U40. Khi chung khung hình với Lưu Vũ Ninh, Lưu Thi Thi không hề bị chênh lệch tuổi tác với đàn em, ngược lại còn có thần thái và khí chất rất riêng. Trong khi đó, diện mạo của nam diễn viên bị khán giả chê bai kém sắc, không đủ tiêu chuẩn làm diễn viên cổ trang ngôn tình, lại có nhiều góc độ lộ rõ "khuyết điểm", làn da nhăn nheo.

Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác - Ảnh 4
Bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi vừa ra mắt đã lập nhiều thành tích khủng. 

Không được may mắn như người chị em cùng thời, Triệu Lệ Dĩnh khi kết hợp cùng Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ lại bị đánh giá kém sắc. Có thể thấy, trên phim trường Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với nhan sắc xuống dốc sau khi sinh con đầu lòng. Nữ diễn viên lộ vẻ già nua trên gương mặt dù đang khoác lên mình trang phục thiếu nữ.

Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ.

Trái ngược với Triệu Lệ Dĩnh, tạo hình của Vương Nhất Bác lại nhận về nhiều khen ngợi. Độ tuổi xấp xỉ với miêu tả về nhân vật trong truyện giúp nam diễn viên được fan nguyên tác ủng hộ. Sau khi hình ảnh hậu trường xuất hiện, nhiều người dự đoán nữ diễn viên sẽ bị lép vế về nhan sắc so với nam chính nhất là khi Vương Nhất Bác chỉ mới 23 tuổi, nhỏ hơn họ Triệu đến 10 tuổi.

Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh có phần kém sắc khi đứng gần nam diễn viên kém 10 tuổi Vương Nhất Bác.
Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác - Ảnh 7
Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh dính vào tin đồn hẹn hò cùng đàn em kém tuổi Vương Nhất Bác. 

Không những vậy, thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã dính vào tin đồn hẹn hò cùng đàn em kém tuổi Vương Nhất Bác. Cộng đồng mạng sau đó cũng soi ra loạt bằng chứng chứng minh cặp đôi chị em của làng giải trí CBiz thực sự đang trong mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, cả Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đều chưa từng lên tiếng về tin đồn này.

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