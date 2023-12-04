Phim mới liên tục lập thành tích khủng sau khi ra mắt, Lưu Thi Thi chuẩn bị ly hôn Ngô Kỳ Long, đang phân chia tài sản?

Sao quốc tế 04/12/2023 14:44

Ở thời điểm hiện tại Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã có 4 năm bên nhau. Hôn nhân 4 năm của cặp đôi bị đồn đoán chiến tranh lạnh hết 3 năm và hàng loạt thông tin ly hôn.

 

Sau 3 năm kể từ Lưu Kim Tuế Nguyệt, đóng cùng Nghê Ni, Lưu Thi Thi mới tái xuất màn ảnh. Lần này, nữ diễn viên họ Lưu khiến fan phấn khích khi góp mặt trong một dự án cổ trang võ hiệp, khoe tài nghệ võ thuật đẹp mắt. Nhất Niệm Quan Sơn của bà xã Ngô Kỳ Long vừa ra mắt đã đạt thành tích “khủng”, minh chứng cho độ hot của mỹ nhân hàng đầu lứa 85.

Phim mới liên tục lập thành tích khủng sau khi ra mắt, Lưu Thi Thi chuẩn bị ly hôn Ngô Kỳ Long, đang phân chia tài sản? - Ảnh 1
 Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi vừa ra mắt đã đạt thành tích “khủng”. 

Thế nhưng mới đây, những tin đồn liên quan hôn nhân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ lại tiếp tục kéo đến. Theo thông tin từ Sina, tin đồn về sự chia rẽ giữa cặp đôi đã đưa "Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long" lên top 3 trên Weibo vào ngày 3/12.

Theo thông tin đồn đoán họ đã trải qua nhiều năm "chiến tranh lạnh" và mặc dù đã cố gắng, nhưng cuộc hôn nhân của họ đã không thể hòa giải, đồng thời quyết định tiến hành ly hôn. Hiện tại, cả hai đang trong quá trình đàm phán về việc chia tài sản và quyền nuôi con. Do cả hai đều có nhiều cam kết và hợp đồng kinh tế quan trọng nên dự kiến thông tin về ly hôn sẽ không được công bố trước năm 2025.

Phim mới liên tục lập thành tích khủng sau khi ra mắt, Lưu Thi Thi chuẩn bị ly hôn Ngô Kỳ Long, đang phân chia tài sản? - Ảnh 2
Tin đồn cho rằng thông tin về ly hôn của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long sẽ không được công bố trước năm 2025.

Không những vậy, hồi tháng 5/2023, trang Sohu trích nguồn tin từ truyền thông Hồng Kông cho biết, "cuộc chiến lạnh" trong hôn nhân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã kéo dài suốt 3 năm qua. Nguyên nhân chính xuất phát từ bất đồng quan điểm giữa họ về vấn đề học hành của con trai đầu lòng. Vì Ngô Kỳ Long mong muốn con học tại Đài Loan, trong khi Lưu Thi Thi muốn con theo học tại Bắc Kinh, sự khác biệt này đã tạo ra nhiều mâu thuẫn.

Dù có rất nhiều tin đồn về rạn nứt hôn nhân của cặp vợ chồng Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long đã lan truyền trên mạng xã hội, nhưng cả hai nghệ sĩ thường xuyên phủ nhận. Trước những thông tin này, họ đã đưa ra hành động kiện các đối tượng đăng tin đồn với hy vọng lên tiếng bảo vệ hình ảnh của họ. Tuy nhiên, những tin đồn tiếp tục xuất hiện mà không có dấu hiệu dừng lại.

Phim mới liên tục lập thành tích khủng sau khi ra mắt, Lưu Thi Thi chuẩn bị ly hôn Ngô Kỳ Long, đang phân chia tài sản? - Ảnh 3
Mâu thuẫn của 2 vợ chồng được cho xuất phát từ bất đồng quan điểm giữa họ về vấn đề học hành của con trai đầu lòng tên Bộ Bộ. 

Hôn nhân của Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi vốn kín tiếng. Tài tử Bộ bộ kinh tâm những năm gần đây gần như đã giải nghệ. Ngoài các chương trình tạp kỹ và phim truyền hình do chính anh đầu tư, anh hầu như không có tác phẩm nào. Trong khi đó, Lưu Thi Thi phát triển sự nghiệp ở mức ổn định, chậm chạp, không có biến động. Gần đây, nghiệp diễn xuất của cô khởi sắc nhờ phim mới Nhất Niệm Quan Sơn.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trải qua 4 năm hẹn hò mới kết hôn. Năm 2019, con trai họ chào đời và được bố mẹ đặt tên Bộ Bộ - lấy hai chữ đầu của phim Bộ Bộ Kinh Tâm - tác phẩm se duyên cho Thi Thi và Ngô Kỳ Long hồi năm 2011.

Phim mới liên tục lập thành tích khủng sau khi ra mắt, Lưu Thi Thi chuẩn bị ly hôn Ngô Kỳ Long, đang phân chia tài sản? - Ảnh 4
Bộ Bộ Kinh Tâm - tác phẩm se duyên cho Thi Thi và Ngô Kỳ Long. 

Ngô Kỳ Long là người gốc Đài Loan, nổi tiếng với loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Bộ bộ kinh tâm, Hiệp nữ náo thiên quan, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài... Trước khi lấy Lưu Thi Thi, anh một lần kết hôn, nhưng cuộc tình sớm tan vỡ. Gần đây, anh tham gia một số show truyền hình và hạn chế đóng phim.

Phim mới liên tục lập thành tích khủng sau khi ra mắt, Lưu Thi Thi chuẩn bị ly hôn Ngô Kỳ Long, đang phân chia tài sản? - Ảnh 5
Hiện tại Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn im lắn trước những tin đồn thất thiệt liên quan đến đời sống cá nhân. 

Lưu Thi Thi là ngọc nữ màn ảnh Hoa ngữ Lứa 85 bên cạnh nhiều tên tuổi đình đám như: Dương Mịch, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh,.. Cô đóng nhiều phim như Tú Xuân Đao, Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Bộ Bộ Kinh Tâm... Sau khi sinh con trai đầu lòng, cô hiện tích cực quay trở lại với các dự án nghệ thuật. Bộ phim gần đây cô đóng là Tôi Thân Yêu, sau đó là Lưu Kim Tuế Nguyệt (2021), Nhất Niệm Quan Sơn (2023). Cô còn góp mặt trong các sự kiện, chụp hình tạp chí... 

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