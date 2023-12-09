Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp

Sao quốc tế 09/12/2023 18:09

Một bức ảnh cũ của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi lập tức gây bão mạng, không hổ danh là “thần tiên tỷ tỷ” khiến cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều phải e dè.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vốn là đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz, tuy nhiên xét về địa vị thì cả 2 đều phải xếp sau Lưu Diệc Phi. Không chỉ có loạt phim bùng nổ, nữ diễn viên họ Lưu còn sở hữu nhan sắc và khí chất thiên tiên khó ai có thể bì kịp.

Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp - Ảnh 1
 Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi đi sự kiện vào năm 2011 lại hot trở lại.

Mới đây, những khoảnh khắc Lưu Diệc Phi đi sự kiện vào năm 2011 lại hot trở lại, trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng tán dương không ngớt. Trong ảnh, “thần tiên tỷ tỷ” họ Lưu diện một bộ váy cam đơn giản khoe nước da trắng bóc, đôi chân dài và đặc biệt là thân hình cuốn hút. Mái tóc buông xõa tự nhiên càng giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của Lưu Diệc Phi thời điểm bấy giờ. Ngay lập tức, bộ ảnh cũ này của Lưu Diệc Phi đã được công chúng truyền tay nhau.

Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi năm ấy mới 24 tuổi và đang trong thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Dù cô makeup và làm tóc đơn giản vẫn khiến người ta chú ý từ cái nhìn đầu tiên

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi được đánh giá là mỹ nhân chuẩn hệ “Tiên” với nhan sắc và khí chất khó tìm được người thứ 2 tương đồng. Chẳng thế mà rất nhiều đàn em sau này đều ké nhiệt bằng cách tự phong bản thân là “tiểu Lưu Diệc Phi”.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhan sắc và thần thái của Lưu Diệc Phi thì ngay cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng khó có thể so bì. Chẳng thế mà thần tiên tỷ tỷ có thể hot suốt nhiều năm dù liên tục bị gán mác “thuốc độc phòng vé”. Màn trở lại bùng nổ với Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp - Ảnh 3
Nhan sắc và thần thái của Lưu Diệc Phi thì ngay cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng khó có thể so bì.

Hồi giữa năm 2023, Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi vượt qua nhiều bộ phim nổi tiếng khác để xuất sắc lọt vào top 3 những bộ phim có điểm Douban cao nhất chỉ tính riêng trong năm 2023.

Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp - Ảnh 4
Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và tài tử kém tuổi Lý Hiện đạt 8,7/10 điểm Douban với vô vàn những lời khen ngợi.

Đi Đến Nơi Có Gió cũng là tác phẩm đánh dấu sự hợp tác của “Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi và tài tử kém tuổi Lý Hiện. Với kịch bản sâu sắc, giàu ý nghĩa, diễn xuất và phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi Lưu Diệc Phi - Lý Hiện, Đi Đến Nơi Có Gió đã xuất sắc đạt 8,7/10 điểm Douban với vô vàn những lời khen ngợi. Bên cạnh đó, tác phẩm này cũng đã giúp Lưu Diệc Phi thành công củng cố danh tiếng của mình trước Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và các tiểu hoa 85 khác.

Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp - Ảnh 5
Bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính đang được mong đợi sớm lên sóng. 

Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong đợi bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính. Dự án này có sự tham gia diễn xuất của loạt sao 8x như Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Bành Quán Anh…

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