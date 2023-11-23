Lưu Diệc Phi gây bất ngờ khi diện đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Việt Nam

Sao quốc tế 23/11/2023 10:30

Lưu Diệc Phi vừa đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhân vật chính Asha (phiên bản tiếng Trung) của phim hoạt hình Wish.

Mới đây, Lưu Diệc Phi nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia lồng tiếng cho nữ chính Asha (phiên bản tiếng Trung) trong bộ phim hoạt hình Wish.

Đáng chú ý, khi chụp ảnh quảng bá cho tác phẩm kỷ niệm 100 năm thành lập của hãng Disney, nữ diễn viên trông quyến rũ với mẫu váy xuyên thấu.  Thiết kế có phom dáng corset bó eo, mang gam màu nude. Điểm nhấn của chiếc váy nằm ở chi tiết nơ đính kết bằng đá Swarovski cùng kỹ thuật tạo khối xếp ly 3D phần thân.

 

Người đứng sau chiếc váy dạ hội này là nhà thiết kế Trà Linh. Theo nhà thiết kế gốc Lâm Đồng, Lưu Diệc Phi đặt hàng bộ váy từ tháng 10 với mục đích mặc trong buổi chụp ảnh quảng bá cho bộ phim hoạt hình.

Lưu Diệc Phi gây bất ngờ khi diện đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Việt Nam - Ảnh 1

Nhà thiết kế cũng cho biết, quá trình làm việc cùng ê-kíp của Lưu Diệc Phi diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng, đội ngũ đã tạo nên bộ trang phục thể hiện rõ phong cách, dấu ấn của Lưu Diệc Phi. Chi tiết kỳ công nhất là phần tạo nơ và đá đính nổi trên thân. Những phần này mất hơn 10 ngày thực hiện, chỉnh sửa của các nghệ nhân thủ công để giúp họa tiết trông tinh xảo.

Trước Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên Dương Tử cũng mặc váy của nhà thiết kế Trà Linh. Đó cũng là thời điểm cô vừa tổ chức buổi trình diễn bộ sưu tập mới tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Trung Quốc) hồi tháng 10.

Lưu Diệc Phi gây bất ngờ khi diện đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Việt Nam - Ảnh 2

 

Lưu Diệc Phi (SN 1987, sinh tại Vũ Hán, Trung Quốc) nổi tiếng sau khi đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Khi đó, cô mới 16 tuổi. Sau vai diễn thành công này, cô được mời đóng nhiều dự án đình đám khác. Năm nay, Lưu Diệc Phi hoạt động sôi nổi lĩnh vực phim ảnh, thời trang. Đầu tháng, người đẹp hoàn thành quay phim truyền hình Câu chuyện hoa hồng. Diễn viên đắt show quảng cáo, là đại sứ toàn cầu của một số thương hiệu trang sức, mỹ phẩm, đồ điện tử.

Nhà thiết kế Trà Linh (SN 1991) thành lập thương hiệu đầm cưới cao cấp từ năm 2013. Ngoài thị trường trong nước, cô còn phát triển dòng váy cưới ở thị trường Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ. Trà Linh từng làm trang phục cho diễn viên Phạm Băng Băng, Mai Davika, Baifern Pimchanok...

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