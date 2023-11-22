Lưu Diệc Phi khoe ảnh ngày thường, để lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong nhà riêng

Sao quốc tế 22/11/2023 15:48

Thời gian gần đây, cái tên Lưu Diệc Phi lại bắt đầu hot trên các trang mạng xã hội, khi cô đang năng nổ trở lại với hoạt động nghệ thuật.

Những hình ảnh đầy giản dị, tràn ngập niềm vui của Lưu Diệc Phi trong cuộc sống thường ngày cũng thường xuyên được "thần tiên tỷ tỷ" đăng tải.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một hình ảnh về phần vườn trong nhà của Lưu Diệc Phi. Gây chú ý hơn cả là việc khu vườn của Lưu Diệc Phi hiện đang nuôi rất nhiều mèo, trong đó có cả những chú mèo hoang bị vứt bỏ được nữ diễn viên đem về chăm sóc. 

Lưu Diệc Phi khoe ảnh ngày thường, để lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong nhà riêng - Ảnh 1Lưu Diệc Phi khoe ảnh ngày thường, để lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong nhà riêng - Ảnh 2

Theo một người quen của Lưu Diệc Phi tiết lộ: "Thường thì sau khi chữa khỏi bệnh cho mấy em mèo thì cô ấy sẽ để lại nuôi.  Trong vườn có nhiều mèo hoang lưu lạc được nhận nuôi, nhiều nhất có khi đến tận 50-60 con, cũng có con Lưu Diệc Phi nuôi từ bé". 

Thậm chí, Lưu Diệc Phi cũng từng không quản ngại đường sá xa xôi để dành tặng cho người hâm mộ hai chú mèo vô cùng đáng yêu. Ngay sau khi những hình ảnh thú vị trên được chia sẻ, nhiều khán giả trêu chọc nữ diễn viên rằng cuộc sống của Lưu Diệc Phi ở thời điểm hiện tại không bận rộn với lịch trình quay phim thì cũng nhanh chóng trở về nhà chăm sóc đàn mèo nên không có thời gian dành cho chuyện yêu đương.

Lưu Diệc Phi khoe ảnh ngày thường, để lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong nhà riêng - Ảnh 3Lưu Diệc Phi khoe ảnh ngày thường, để lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong nhà riêng - Ảnh 4Lưu Diệc Phi khoe ảnh ngày thường, để lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong nhà riêng - Ảnh 5

Sau khi đóng máy bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi tiếp tục tham gia nhiều sự kiện khác nhau và được khen ngợi với nhan sắc kiều diễm, thần thái tươi tắn.

Câu chuyện hoa hồng đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau thời gian nghỉ ngơi. Bộ phim thu hút sự quan tâm của công chúng ngay từ khi mới thông báo kế hoạch sản xuất và dàn diễn viên. Câu chuyện hoa hồng quy tụ nhiều gương mặt diễn viên xuất sắc của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi khoe ảnh ngày thường, để lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong nhà riêng - Ảnh 6

Bộ phim cũng mang nội dung gần gũi với cuộc sống đương đại khi phản ánh cuộc đời của một bà mẹ đơn thân. Phim được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết cùng tên. Trong phim, "thần tiên tỷ tỷ" họ Lưu vào vai Hoàng Diệc Mai, một bà mẹ đơn thân trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống.

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Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chính thức lộ diện trên thảm đỏ sự kiện ra mắt bộ phim Wish. Đây cũng là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của hãng Walt Disney – thương hiệu phim nổi tiếng thế giới.

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